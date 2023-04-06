《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開１２８點，報２０１４６點。最高升６９點報

２０３４３點，最低跌１７５點報２００９９點。恒指收報２０３３１點，升５６點或

０﹒２８％。

北水全日淨流入３８﹒８５億元，增加４９６﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是商湯

（０００２０）、中芯國際（００９８１）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是騰訊控

股（００７００）、快手（０１０２４）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１０１６﹒８６億元減少１４﹒８％。其中港股通成交３３２﹒４億元，佔總成交

３２﹒７％。



＊傳商湯下周一發布大型人工智能模型＊



據《彭博》報道，社交媒體傳出商湯下周將推出大型人工智能模型。市場猜測商湯正準備推

出一款產品，挑戰人工智能現象ＣｈａｔＧＰＴ。招銀國際分析師Ｍａｒｌｅｙ Ｎｇａｎ表示

收到邀請，並指商湯將於４月１０日（下周一）發布大型模型，該產品可能與ＡＩ生成內容有關

，又指管理層上周在業績公告中談到了這一點。報道引述商湯代表稱，公司很快會發出媒體活動

邀請，但未提供更多細節。

商湯升２﹒１５％報３﹒３３元，北水淨買入１２﹒５億元；中芯國際升７﹒６７％報

２２﹒４５元，北水淨買入１０﹒４億元；美團跌０﹒０７％報１３３﹒８元，北水淨買入

３﹒２億元。

騰訊控股升０﹒１％報３８５﹒４元，北水淨賣出３億元；快手跌１﹒３２％報５６﹒１５

元，北水淨賣出２﹒５億元；建設銀行升０﹒９８％報５﹒１５元，北水淨賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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商湯 （０００２０） １２﹒４８

中芯國際 （００９８１） １０﹒４１

美團 （０３６９０） ３﹒１６

中國移動 （００９４１） ２﹒２７

藥明生物 （０２２６９） ２﹒１０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －３﹒０２

快手 （０１０２４） －２﹒４５

建設銀行 （００９３９） －２﹒１７

金山軟件 （０３８８８） －１﹒３３

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