《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



消費潛力快速釋放，流動的中國更顯活力

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據文旅部數據中心測算，２０２３年清明假期（４月５日），中國國內旅遊出遊２３７６﹒６４

萬人次，較去年清明假期當日增長２２﹒７％；預計實現國內旅遊收入６５﹒２０億元（人民幣

．下同），較去年清明假期當日增長２９﹒１％。



綠色能源之花綻放西部大地

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春回大地，萬物復甦，西部沙漠、戈壁、荒漠地區新能源大基地建設如火如荼。業內人士表示，

新能源大基地建設是中國構建以新能源為主體的新型電力系統的重要組成部分，同時承擔著生態

修復、環境治理等「電與自然和諧共生」的作用，產生的綠色動能將為我國經濟高質量發展提供

能源保障。



ＥＳＧ信披指引有望下半年出台

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央企控股上市公司ＥＳＧ信息披露工作正加快推進。記者日前獲悉，國資委正研究推動央企控股

上市公司２０２３年全部實現ＥＳＧ信息披露，央企控股上市公司ＥＳＧ信息披露指引有望下半

年出台。





《上海證券報》



上調評級至超配，外資持續加倉中國股票

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海外長線資金持續加倉Ａ股。數據顯示，北向資金３月以來淨流入額超３００億元，同時連續３

周淨流入額超百億元。全球最大資管公司貝萊德更旗幟鮮明地表示，其已將中國股票評級調高至

適度超配。



擴內需應重視消費的關鍵作用

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國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王青在接受採訪時表示，目前消費恢復需要關注三個

結構性特點：商品消費恢復慢於服務消費；城市消費恢復慢於農村消費；汽車、家電等大宗消費

仍然處於負增長區間。



多地加快布局人工智能新前沿

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自科技部啟動「人工智能驅動的科學研究」專項部署工作以來，上海、北京、天津、安徽等地紛

紛加快相關平台的建設和應用工作。





《證券時報》



主板註冊制首批１０家企業１０日上市

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主板註冊制首批新股上市日期敲定。滬深交易所４日宣布，主板註冊制首批企業上市交易的各項

準備工作已基本就緒，上市時機已經成熟，將於４月１０日舉行首批企業上市儀式。



６９家公司發布一季報預告，近八成預喜

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至４月５日截稿時，已有６９家Ａ股上市公司披露一季度業績預告。從預告類型來看，業績預喜

（預增、續盈、略增、扭虧）的有５５家，佔比７９﹒７１％；這些公司主要集中在電力設備、

醫藥生物、機械設備、汽車等行業，分別有８家、８家、５家、５家公司上榜。



央企專業化整合提升競爭力是關鍵

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華錄集團擬整合進入中國電科，央企專業化整合再下一城。無論從近期央企專業化整合項目集中

簽約看，還是從三峽集團與中交集團水利電力建設資源專業化整合項目推進進展來看，今年央企

專業化整合提速明顯。（ｌｃ）

