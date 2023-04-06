《神州經脈》滬深股通今日暫停交易，但Ａ股市場仍然十分活躍，兩市總成交高達

１１９３３億元（人民幣．下同），連續第三個交易日成交破萬億元。從指數上看，Ａ股維持窄

幅波動，滬綜指平收報３３１２﹒６３點，企在三千三，深成指揚０﹒０６％，創業板指揚

０﹒２％，不過實際上近５０００隻個股中有超過２８００隻下跌，其中白酒、保險、券商等權

重板塊錄得顯著跌幅，互聯網、軟件、電信等科技股同捱沽，惟半導體及軍工股大幅拉升撐住大

市。

人民銀行今日進行８０億元７天期逆回購，原本昨日到期的２０００億元逆回購順延至今日

到期，故今日逆回購合計到期規模４３９０億，淨回籠４３１０億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今午在人民大會堂與到中國國事訪問的法國總統馬克龍舉行會談。會談開

始前，習近平在人民大會堂東門外廣場為馬克龍舉行高規格的歡迎儀式，既有儀仗隊奏樂表演，

也有鳴響禮炮。習近平表示，這是中國對外交流全面重啟、全國兩會成功召開後，歐洲國家元首

首次訪華，相信今次訪問將為中歐關係發展注入新動力、帶來新氣象。外界預料兩人在會面後將

發表聲明，之後同期訪華的歐盟委員會主席馮德萊恩亦會加入舉行三方會談。外交部發言人毛寧

表示，近期中歐之間的熱絡往來充分表明雙方雖然存在一定分歧，但更有溝通交流的強烈願望、

廣泛深厚的共同利益，中歐各領域交往已迅速重啟，正全面鋪開。



２﹒ 伊朗外長阿卜杜拉希揚與沙特外交大臣費薩爾６日在北京會晤，為兩國外長７年多來首次

會面。雙方會後發表聯合聲明，感謝中國主辦本次會議，並指雙方同意在約定時間內重新開放外

交使團，著手採取必要措施開放兩國駐利雅得和德黑蘭大使館以及駐吉達和馬什哈德總領事館；

亦將繼續研究擴大兩國合作的方式，包括恢復官方代表團、私營部門互訪及航班，為兩國相互簽

發簽證提供便利。中國外交部發言人毛寧表示，中方對沙伊雙方持續改善關係表示歡迎和讚賞，

願繼續積極發揮斡旋作用。



３﹒ 人民銀行廣州分行副行長郭雲喜在大灣區規則銜接機制對接典型案例新聞發布會上表示，

粵港澳大灣區「跨境理財通」試點上線後，截至２０２３年２月末，大灣區內地九市已有３１家

銀行參與「跨境理財通」業務試點，為４﹒３６萬名個人投資者提供相關服務，涉及跨境資金匯

劃１﹒８６萬筆，金額２６﹒６６億元。另深圳前海管理局副局長王錦俠表示，深圳前海前海自

由貿易帳戶跨境收支突破４０００億元。廣東省發展改革委副主任、省大灣區辦常務副主任朱偉

表示，「灣區社保通」打造網上平台實現服務事項「灣區通辦」，目前已有逾３０萬人次港澳居

民參加廣東社保。



４﹒ 國家稅務總局局長王軍今日以「六個逐步向好」闡述今年以來中國經濟發展，其中在「消

費需求逐步擴大向好」方面特別提到住房消費呈現回暖跡象，房地產業首２月銷售收入由負轉正

，按年增長２﹒３％，較去年全年加快１９﹒５個百分點；３月份增速進一步提升，按年增長

１７﹒９％。該局將繼續依法依規組織好稅費收入，堅決守牢不收「過頭稅費」的底線，夯實高

質量發展的財力基礎。另國家稅務總局總審計師蔡自力表示，首季全國稅務部門累計組織稅收收

入（已扣除出口退稅）４６７５６億元（人民幣．下同），按年增長０﹒５％，首季逐月稅收收

入按年分別為下降１﹒２％、增長０﹒１％、增長５﹒２％，呈現增幅由負轉正、逐月回升的向

好態勢。



５﹒ ３月中國製造業和服務業恢復勢頭出現分化，服務業景氣度修復繼續提速。今日公布的

２０２３年３月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５７﹒８，較前月上升２﹒８個百分點，創下２８個

月以來新高，連續三個月處於擴張區間。此前公布的３月財新中國製造業採購經理指數錄得

５０﹒０，較２月下降１﹒６個百分點，落在榮枯線上。服務業活動加速擴張，拉動財新中國綜

合ＰＭＩ上升０﹒３個百分點至５４﹒５。財新智庫高級經濟學家王喆博士表示，數據顯示出當

前經濟恢復基礎尚不牢固，內生增長動力不足，未來經濟增長仍依賴內需的提振，特別是居民消

費水平的提升。



６﹒ 內地汽車行業３月突然掀起降價潮，地方政府亦紛紛推出買車補貼，惟３月汽車消費仍未

及預期。中國汽車流通協會最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」結果顯示，３月全國

經銷商庫存預警指數為６２﹒４％，按年微降１﹒２個百分點，按月上升４﹒３個百分點，庫存

預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業處於不景氣區間。經銷商盈利下滑，首季全國有超過六

成經銷商表示首季銷量任務完成度不足８０％，其中２０﹒５％的經銷商完成度在７０％－

８０％之間，４６％的經銷商完成度不足７０％。



７﹒ 摩根士丹利今日表示，在中國設立期貨公司的申請日前已被中證監接收材料。根據中證監

的審批進度公示，關於摩根士丹利公司的《期貨公司設立許可》進度跟蹤在４月３日已達接收材

料階段。這意味著，內地第二家外商獨資期貨公司有望花落這家國際知名投行。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８８０７，較上個交易日４時３０分收

盤價跌５點子。全日在６﹒８７３０至６﹒８８５０之間波動。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現

跌６點子，報６﹒８８５０。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７４７，較上

個交易日跌４８點子，上個交易日報６﹒８６９９。（ｓｌ）

