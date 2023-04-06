《經濟通通訊社６日專訊》文投控股（滬：６００７１５）兩前高層同日被雙開，據北京市

紀委監委消息，決定給予北京市文化投資發展集團有限責任公司原黨委書記、董事長周茂非（正

局級）、公司原總經理趙磊（正局級）開除黨籍、開除公職處分。將其涉嫌犯罪問題移送檢察機

關依法審查起訴。兩人先後出任過上市公司文投控股的董事長。

公告稱，周茂非、趙磊嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在

黨的十八大後不收斂、不收手，黨的十九大後仍不知敬畏、不知止，應予嚴肅處理。



＊周茂非干預插手國有企業重大項目投資＊



公告中指，周茂非不落實黨和國家的方針政策以及決策部署，不履行全面從嚴治黨主體責任

，對抗組織審查，參加迷信活動；收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金和公務旅遊活動安排

，違規出入私人會所；不如實申報個人有關事項；干預和插手國有企業重大項目投資。利用職務

上的便利，非法佔有公共財物，非法收受他人巨額財物。

趙磊不落實黨和國家的方針政策以及決策部署，處心積慮對抗組織審查，參加迷信活動；收

受可能影響公正執行公務的禮金，違規出入私人會所；不如實申報個人有關事項。利用職務上的

便利，非法佔有公共財物，非法收受他人巨額財物。

文投控股是北京文投集團下屬文化類上市公司。２０１５年，文投控股股份公司借殼瀕臨退

市的松遼汽車上市，文資控股成為控股股東，耀萊文化成為第二大股東，君聯嘉睿成為第三大股

東。上市後非公開募集資金近４０億元人民幣。

文投控股（滬：６００７１５）半日跌２﹒０２％，報２﹒４２元人民幣。（ｄｗ）

