《經濟通通訊社６日專訊》三六零（滬：６０１３６０）４月４日晚間公告稱，控制人、董

事長周鴻禕與胡歡經友好協商，已辦理解除婚姻關係手續，根據周鴻禕與胡歡簽訂的《離婚協議

書》，周鴻禕擬將其直接持有的公司４﹒４７億股股份分割至胡歡名下，約佔三六零總股本的

６﹒２５％，按照三六零４日收盤價每股２０﹒０８元（人民幣．下同）計算，這部分股權市值

約８９﹒６７億元。

９０億天價離婚消息一出，便引發坊間熱議，有外界質疑周鴻禕「假離婚真減持」。有業內

人士發文指，３６０估計很快就要開始定增，比例大概是總股本的２５％以上；定增落地起碼半

年以上，半年以後就可將胡歡的股本稀釋到５％以下，此後便毋須再公告減持。

受益ＡＩ概念熱潮，三六零年累計漲幅已經超過２００％，創下２０２０年４月以來的新高

。三六零股價今日早段急跌３﹒７％，報１９﹒３元人民幣；ＡＩ概念股今日集體下挫，鴻博股

份（深：００２２２９）跌６﹒６％，漢王科技（深：００２３６２）、英飛拓

（深：００２５２８）跌５％，湯姆貓（深：３００４５９）、潤和軟件（深：３００３３９）

跌逾３％。（ｄｗ）

