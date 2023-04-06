《經濟通通訊社６日專訊》滬深交易所日前宣布，主板註冊制下，首批企業上市交易的各項

準備工作已基本就緒，將於下周一（１０日）舉行首批企業上市儀式。

主板註冊制首批１０家企業分別為中重科技（滬：６０３１３５）、中信金屬

（滬：６０１０６１）、常青科技（滬：６０３１２５）、江鹽集團（滬：６０１０６５）、柏

誠股份（滬：６０１１３３）、中電港（深：００１２８７）、海森藥業（深：００１３６７）

、陝西能源（深：００１２８６）、登康口腔（深：００１３２８）、南礦集團

（深：００１３６０）。上市首日，該１０家企業將在簡稱前加標識「Ｎ」，上市次日至第５個

交易日，將在簡稱前加「Ｃ」標識。

目前，１０家企業均已完成發行。從發行結果看，１０家企業網上發行有效申購戶數均在

１０００萬戶以上，有效申購倍數都超過１００倍，均啟動回撥機制。在回撥機制啟動後，中簽

率在０﹒０２３％至０﹒１８６％之間。

此外，隨著主板註冊制首批新股上市，滬深交易所新修訂的交易規則也將正式施行。涉及的

交易規則主要包括：主板新股前５個交易日不設漲跌幅限制，第６個交易日起，漲跌幅限制為

１０％；無價格漲跌幅限制股票盤中交易價格較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過３０％、

６０％的，停牌１０分鍾；採用２％的價格籠子機制且進行了優化，即增設「１０個價格最小變

動單位」機制安排。（ｌｃ）

