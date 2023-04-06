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AH股新聞

06/04/2023 09:49

【內房困局】１７家上市銀行房地產業不良貸款餘額增長逾七成

　　《經濟通通訊社６日專訊》１７家Ａ股上市內地銀行披露備受資本市場和銀行業關注的對公
房地產不良貸款相關數據。１７家銀行２０２２年末的對公房地產不良貸款餘額合計達２５６４
億元（人民幣．下同），同比增長７２％。
　　不良貸款率方面，２０２２年末，這１７家銀行對公房地產不良貸款率均值為３﹒８％，而
２０２１年末僅為２﹒１％。此外，國有六大行２０２２年末該指標均出現抬升。
　　多家上市銀行在年報中及近期的業績發布會上表示，受房地產業景氣度較差等因素影響，去
年部分房企資金鏈斷裂導致資產質量下遷，房地產業不良余額及不良率均有所上升。
　
＊料不良貸款生成較去年大幅降，今年集中處理內保外貸業務＊
　
　　招商銀行副行長兼首席風險官朱江濤表示，房地產貸款的表內業務風險，２０２２年已得到
充分釋放。預計２０２３年不良貸款生成比去年大幅度下降，但今年要集中處理內保外貸業務，
會形成季度間擾動，整個房地產不良處置難度進一步加大，會存在一定滯後性。
　　不過，中國銀行風險總監劉堅東表示，房地產領域的風險化解需要一個過程，對資產質量的
影響還會持續一段時間。（ｄｗ）

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