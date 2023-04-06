  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

06/04/2023 16:03

《行業數據》五一期間內地機票預訂量超１２０萬，按年增３﹒６倍

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國航信（００６９６）旗下出行服務平台航旅縱橫大數據顯示
，截至４月５日，五一期間的國內機票預訂量超過１２０萬，比去年同期增長約３﹒６倍；五一
期間的出入境機票預訂量為去年同期的５倍左右。從目前預訂情況來看，五一出行人群主要以
８０、９０後為主，９０後旅客佔總出行人數的４５％左右，８０後旅客佔比約３４％。
（ｊｔ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰06/04/2023 16:10  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

其他AH股新聞
More

06/04/2023 16:19  《汽車新勢力》捷豹路虎中國攜手阿里雲構建數智創新生態

06/04/2023 16:10  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

06/04/2023 16:10  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金