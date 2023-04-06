《經濟通通訊社６日專訊》中國航信（００６９６）旗下出行服務平台航旅縱橫大數據顯示

，截至４月５日，五一期間的國內機票預訂量超過１２０萬，比去年同期增長約３﹒６倍；五一

期間的出入境機票預訂量為去年同期的５倍左右。從目前預訂情況來看，五一出行人群主要以

８０、９０後為主，９０後旅客佔總出行人數的４５％左右，８０後旅客佔比約３４％。

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