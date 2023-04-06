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AH股新聞

06/04/2023 08:42

《打擊貪腐》光大集團原董事長李曉鵬涉嫌嚴重違紀違法受查

　　《經濟通通訊社６日專訊》再有大型國有金控集團高管落馬，光大集團原黨委書記、董事長
李曉鵬在卸任一年多後被查。中央紀委國家監委網站５日發布消息，李曉鵬涉嫌嚴重違紀違法，
目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
　　李曉鵬出生於１９５９年５月，即將６４歲，經濟學博士，由２０１７年１２月出任光大集
團董事長，直到２０２２年３月卸任，其間還任光大銀行董事長等職務。加入光大集團前，李曉
鵬曾在工商銀行、中國華融、中國投資公司、招商局集團等公司任過職。
　　光大系自２０２１年以來已有多名高管落馬，包括光大控股原黨委書記、行政總裁陳爽；光
大銀行黨委原副書記、副行長張華宇；光大銀行交易銀行部總經理夏偉；光大銀行南寧分行黨委
原書記、行長蘇樹德；光大銀行南寧分行黨委原書記、行長周江濤；光大銀行呼和浩特分行黨委
原書記、行長張翎等。
　　光大集團旗下公司包括光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）、光大證券
（０６１７８）（滬：６０１７８８）、光大控股（００１６５）、光大環境（００２５７）等
。（ｃｔ）

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