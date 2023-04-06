《經濟通通訊社６日專訊》美國多項經濟數據走弱，盡管加深環球衰退風險，但亦為聯儲鴿

派政策提供例句。地緣政治風險漸強，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒３％，報３３０２﹒７５點，三千三守住但不穩，深成指低開０﹒６１％，金股造好，科技

股顯著走低。

因本港復活節假期因素，滬股通、深股通今起暫停，至下周二（１１日）恢復交易。

台灣的總統蔡英文「過境」美國期間，與美國政壇第三號人物、眾議院議長麥卡錫會面，被

外媒形容為歷史性會晤。大陸外交部曾斥美台勾連是錯誤行徑，國防部則表示解放軍時刻保持高

度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。在麥卡錫與蔡英文兩人會面前，台灣方面表示，解放軍

「山東號」航空母艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域展開首次西太平洋航訓。

人民銀行行長易綱發表講話稱，下一階段將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，

建設現代中央銀行制度，維護幣值穩定和金融穩定，並以此促進充分就業和經濟增長，更好服務

中國式現代化。

人民銀行今日進行８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，原本昨日（５日）到期的

２０００億元逆回購順延至今日到期，故今日逆回購合計到期規模４３９０億，淨回籠４３１０

億元。（ｅｙ）

