《經濟通通訊社６日專訊》地緣政治風險漸強，滬深股市今早低開，互聯網板塊顯著走低，

惟盤中晶片股拉漲，半日平均升幅高達５％，帶動滬綜指半日跌幅收窄至０﹒０３％，報

３３１１﹒０８點，守住三千三，深成指跌０﹒１４％，創業板指跌０﹒２７％。滬深股通今日

暫停交易，兩市半日成交７２５６億元（人民幣．下同），較周二同時段成交減少１３﹒９％。

中國服務業景氣度修復繼續提速，今日公布的２０２３年３月財新中國服務業ＰＭＩ錄得

５７﹒８，較前月上升２﹒８個百分點，創下２８個月以來新高，連續三個月處於擴張區間。

人民銀行今日進行８０億元７天期逆回購，原本昨日到期的２０００億元逆回購順延至今日

到期，故今日逆回購合計到期規模４３９０億，淨回籠４３１０億元。

花旗報告指，由於疫情後的經濟復甦速度慢於預期，預計中國企業今年第一季度的業績較弱

。花旗此前預計恒生指數的目標是２４０００點、滬深３００指數的目標是４５００點、

ＭＳＣＩ中國的目標是７８點，現將達成目標的預計日期由６月底推遲至９月底。



＊半導體板塊飆，中方循世貿申訴＊



中國代表在世貿組織貨物貿易理事會會議上，詢問美國、日本和荷蘭三個成員國是否存在限

制晶片出口的協議，中方對有關協定提出關切，質疑有關國家的行為違背世貿組織的公開透明原

則，破壞世貿組織規則的權威性和有效性，呼籲世貿組織加強對這些措施的監督。

Ａ場半導體板塊今早受炒作拉升，源杰科技（滬：６８８４９８）、恒玄科技

（滬：６８８６０８）漲兩成漲停，中科藍訊（滬：６８８３３２）升１５﹒６％，唯捷創芯

（滬：６８８１５３）、炬芯科技（滬：６８８０４９）升１２﹒９％，偉測科技

（滬：６８８３７２）升１２﹒４％，國科微（深：３００６７２）升１２﹒１％，晶晨股份

（滬：６８８０９９）升１０﹒７％。



＊特斯拉交付量佳，概念股兩邊走＊



美國電動車巨頭特斯拉（Ｔｅｓｌａ）今年初的降價促銷效果顯著，３月中國交付量躍升了

１９％。乘用車市場信息聯席會周二（４日）發布的初步數據顯示，特斯拉３月份中國產汽車銷

量８８８６９輛，２月份為７４４０２輛。

不過降價促銷的另一面是中國市場消費萎縮的反映，特斯拉概念股兩邊走，勝宏科技

（深：３００４７６）飆１５﹒２％，精研科技（深：３００７０９）漲１１％，華峰鋁業

（滬：６０１７０２）升７﹒３％，華工科技（深：０００９８８）升７﹒２％，勝利精密

（深：００２４２６）挫９﹒６％，世紀華通（深：００２６０２）跌６﹒２％，中偉股份

（深：３００９１９）跌４﹒１％，寧德時代（深：３００７５０）跌１﹒４％。（ｅｙ）

