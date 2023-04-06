《經濟通通訊社６日專訊》滬深股通今日暫停交易，不過Ａ股市場仍然十分活躍，兩市總成

交高達１１９３３億元（人民幣．下同），連續第三個交易日成交破萬億元。從指數上看，Ａ股

維持窄幅波動，滬綜指平收報３３１２﹒６３點，企在三千三，深成指揚０﹒０６％，創業板指

揚０﹒２％，不過實際上近５０００隻個股中有超過２８００隻下跌，其中白酒、保險、券商等

權重板塊錄得顯著跌幅，互聯網、軟件、電信等科技股同捱沽，惟半導體及軍工股大幅拉升撐住

大市。

人民銀行今日進行８０億元７天期逆回購，原本昨日到期的２０００億元逆回購順延至今日

到期，故今日逆回購合計到期規模４３９０億，淨回籠４３１０億元。

中國服務業景氣度修復繼續提速，今日公布的２０２３年３月財新中國服務業ＰＭＩ錄得

５７﹒８，較前月上升２﹒８個百分點，創下２８個月以來新高，連續三個月處於擴張區間。

另外，沙特外交大臣費薩爾和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚今日（６日）在北京舉行會晤，這

是兩國外長７年多來的首次正式會晤。



＊半導體大幅拉漲，網上平台愁眉＊



中國代表在世貿組織貨物貿易理事會會議上，詢問美國、日本和荷蘭三個成員國是否存在限

制晶片出口的協議，中方對有關協定提出關切，質疑有關國家的行為違背世貿組織的公開透明原

則，破壞世貿組織規則的權威性和有效性，呼籲世貿組織加強對這些措施的監督。

Ａ場半導體板塊今早受炒作拉升，源杰科技（滬：６８８４９８）漲兩成漲停，恒玄科技

（滬：６８８６０８）漲１９﹒２％，芯源微（滬：６８８０３７）、艾比森

（深：３００３８９）飆１６﹒２％，偉測科技（滬：６８８３７２）升１５﹒１％，中科藍訊

（滬：６８８３３２）升１４﹒８％，拓荊科技（滬：６８８０７２）升１３﹒３％，國科微

（深：３００６７２）升１２％。

嗶哩嗶哩（０９６２６）此前遭一眾「ｕｐ主」發起集體暫停更新，市場憂慮互聯網平台收

益下降，行業前景轉差，互聯網板塊受牽連領跌，湯姆貓（深：３００４５９）挫１１﹒７％，

三人行（滬：６０５１６８）、返利科技（滬：６００２２８）跌停，掌閱科技

（滬：６０３５３３）跌８﹒２％，吉宏股份（深：００２８０３）跌７﹒８％，世紀華通

（深：００２６０２）跌７﹒１％。



＊白酒保險齊熄火＊



白酒股今日熄火，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）瀉４﹒４％，口子窖

（滬：６０３５８９）跌４﹒２％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌３﹒８％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌３﹒６％，五糧液（深：０００８５８）跌２﹒９％，貴州茅台

（滬：６００５１９）走低１％。

同樣告跌的還有保險股，中國人壽（滬：６０１６２８）挫１﹒３％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌１﹒２％，中國平安（滬：６０１３１８）跌１。％，中國人保

（滬：６０１３１９）跌０﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）軟０﹒６％。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０９６﹒６４ －０﹒１６

上證綜合指數 ３３１２﹒６３ ０﹒００ ５０６５﹒００

上證Ａ股指數 ３４７２﹒２８ ０﹒００

深證成份指數 １１８６６﹒３１ ＋０﹒０６ ６８０６﹒６４

深圳創業板指數 ２４２６﹒５７ ＋０﹒２０

上證Ｂ股指數 ２９５﹒６１ －０﹒１９ １﹒４４

深證Ｂ股指數 １１９６﹒５２ －０﹒１６ ０﹒３８

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