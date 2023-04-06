《經濟通通訊社６日專訊》美國電動車巨頭特斯拉（Ｔｅｓｌａ）今年初的降價促銷效果顯

著，３月中國交付量躍升了１９％。乘用車市場信息聯席會周二（４日）發布的初步數據顯示，

特斯拉３月份中國產汽車銷量８８８６９輛。２月份為７４４０２輛。

乘聯會表示，預估３月新能源乘用車廠商躉售銷量６０萬輛，環比增長２０％，同比增長

３０％。

特斯拉今年初將本地產電動汽車的價格下調了多達１４％，引發其他車企紛紛降價促銷。

另外，特斯拉周一（４日）為中國市場推出了一款名為Ｃｙｂｅｒｖａｕｌｔ的便攜式家用

充電樁。該公司表示，這款由中國本土團隊設計、開發和生產的充電樁，將專門滿足中國消費者

的充電習慣。

惟特斯拉概念股兩邊走，藍思科技（深：３００４３３）、中航光電（深：００２１７９）

升逾１％，福耀玻璃（滬：６００６６０）揚０﹒９％，寶鋼股份（滬：６０００１９）升

０﹒５％，隆基綠能（滬：６０１０１２）升０﹒１％，天齊鋰業（深：００２４６６）走低

１﹒８％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌１﹒６％，寧德時代（深：３００７５０）跌

１﹒１％，天賜材料（深：００２７０９）跌０﹒８％，璞泰來（滬：６０３６５９）跌

０﹒２％。（ｊｔ）

