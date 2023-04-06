《經濟通通訊社６日專訊》蘋果公司執行長庫克在２０１９年後再次到中國，在３月底出席

「中國發展高層論壇２０２３年年會」，除了出席官方活動外，還前往位在北京三里屯的

Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ視察，及私下與高級政府官員會面討論蘋果的業務運營。

庫克在蘋果最具標誌性的成就之一是打造了與中國的良好關係，這點在美國科技企業中是相

當少見的。但蘋果的中國模式如今面臨著近年來從未有過的巨大壓力。據了解蘋果業務的知情人

士透露，蘋果高管正在發展與其他國家的聯繫，以減少公司對中國市場的依賴。蘋果拒絕對此事

置評。

中美貿易戰期間蘋果已經面臨多元化市場的緊迫壓力，到了疫情爆發時這種需求變得更為迫

切。在庫克的直接參與下，蘋果還召集了數百名員工成立了一個被內部人士稱為「虎之隊」的組

織，專門解決供應鏈中的弱點。不僅如此，蘋果還在中國和其他國家的供應商工廠設立了辦事處

，評估設備的維護安排，為包括螺絲在內的每種零組件制定更全面的備貨供應商名單。蘋果還在

著手完善預測能力，以對可能出現的供應短缺做出更準確預估。



＊蘋果將於印度設首間實體零售店＊



據外電報道，蘋果最新宣布將於印度開設首家Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ零售店。蘋果印度首

家自營門市將設於孟買，暫未公布開業日期。除了孟買，蘋果據報計劃於新德里增設零售店。蘋

果早於２０２０年於印度設網上零售店，原計劃２０２１年開設實體店，因疫情而推遲計劃。摩

通去年料蘋果於印度設廠後，２０２５年前產量將擴大２５％。

Ａ場蘋果概念股今早向上，鵬鼎控股（深：００２９３８）漲５﹒９％，聞泰科技

（滬：６００７４５）揚２﹒９％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升１﹒７％，京東方Ａ

（深：０００７２５）升０﹒９％，歌爾股份（深：００２２４１）升０﹒９％，立訊精密

（深：００２４７５）升０﹒３％。（ｊｔ）

