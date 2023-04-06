《經濟通通訊社６日專訊》鋰電新能源產業鏈動盪加劇。４月４日，國內電池級碳酸鋰價格

下跌至２２﹒４萬元（人民幣．下同）╱噸，較２０２２年１１月的５８萬元╱噸高位跌超

６０％。內媒報道稱，宜春雲母提鋰企業中目前有一半已選擇停產。

針對此消息，永興材料（深：００２７５６）工作人員表示公司目前生產正常，並沒有產線

停產。而江特電機（深：００２１７６）則表示，公司確實有部分產線停產，但與網傳所謂集體

停產來挺價的說法不符。公司部分停產主要原因是下游需求減少，公司庫存增高，從而實行動態

調整。僅靠幾家企業停產就能讓鋰價上升未免有些誇張。

永興材料半日跌１﹒１％，報８２﹒２４元；江特電機跌１﹒７％，報１５﹒４２元。



＊傳志存鋰業碳酸鋰產線近一半停產＊



目前宜春擁有雲母提鋰技術和成熟產線並擁有鋰雲母礦的企業主要有四家，分別為永興材料

旗下的永興新能源，已有１萬噸產能，規劃２萬噸雲母提鋰產能；已擁有１﹒５萬噸雲母提鋰產

能的江特電機；已擁有２萬噸雲母提鋰產能的飛宇新能源，飛宇新能源是九嶺鋰業的全資控股子

公司；以及已擁有６萬噸雲母提鋰產能的南氏鋰電。此外，成立於２０２１年的志存鋰業在宜春

也擁有雲母提鋰產能。消息人士透露，該公司碳酸鋰產線也有近一半停產。

另外據《澎湃新聞》報道，除了碳酸鋰的價格暴跌，鋰電產業鏈上的電解液六氟磷酸鋰，電

解鈷、電池級硫酸鎳、電池級硫酸錳等產品價格，近期也呈現全面下跌態勢，停產的也不僅是碳

酸鋰企業。（ｊｔ）

