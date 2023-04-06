《經濟通通訊社６日專訊》４月４日中國電科成都區軟件開發事業部陳志龍在微信群裏大罵

兩位領導的聊天截圖火遍全網，並推動「中國電科」登上了微博熱搜。事件繼續發酵，６日網上

流傳一份疑似中國電子科技集團有限公司２０２３年１月任免文件的截圖，指向事件當事人陳志

龍的具體職務。不過內媒引述中電科相關人員對此表示，該份任免文件是假的。

該份文件內容稱，任命陳志龍為中國電子科技集團成都研究所商務部商務副經理。主持集團

及分公司商務總監及商務高級經理主持下的商務合作工作。試用期為３個月，任命期為１年，同

時免去其中國電子科技集團杭州研究院商務副經理職務，以上任命自發布之日起開始執行。

中國電子科技集團有限公司工作人員對此表示，沒有所謂的「成都研究所」和「杭州研究院

」這兩個機構。中國電子科技集團公司第二十九研究所（地處四川成都）的一名工作人員也稱，

只有第二十九所，沒有叫「成都研究所」的。

中電科系股份大致上揚，太極股份（深：００２３６８）漲３﹒９％，電科芯片

（滬：６００８７７）升３﹒７％，中瓷電子（深：００３０３１）揚１﹒２％，國睿科技

（滬：６００５６２）升１﹒４％，天奧電子（深：００２９３５）升０﹒７％，四創電子

（滬：６００９９０）升０﹒３％，東方通信（滬：６００７７６）升０﹒３％。惟海康威視

（深：００２４１５）挫２﹒５％，電科網安（深：００２２６８）跌１﹒３％，電科數字

（滬：６００８５０）跌０﹒５％。



＊中電科：微信群聊天內容及所涉人員均為不實信息＊



日前一組微信群聊截圖在網上流傳，內容是中電科成都區軟件開發事業部一名員工陳志龍，

因不滿被安排清明節加班，聲稱整個部門已「早８晚１１」地上班，憤而在微信與對方對罵。事

件引起部門同事共鳴，紛紛表態辭職。４月５日，中國電科新聞發言人表示，該微信群聊天記錄

發布和傳播有關中國電科的不實信息和言論。中國電科高度重視，認真排查，上述微信群聊天記

錄所涉單位和人員，非集團公司所屬成員單位和員工。對於傳播、擴散虛假不實信息的行為，集

團公司將保留追究法律責任的權利。（ｊｔ）

