《經濟通通訊社６日專訊》華為造車不造車，是很多人心中的疑問，和華為合作的賽力斯

（滬：６０１１２７）旗下新車「問界」一直打著華為的旗號營銷，吸引華為粉絲買單，不過華

為創始人兼首席執行官任正非日前署名發出公告，強調未來五年內「華為不造車」，為有關爭論

定調，問界門店終於在４月１日拆除了所有華為相關字樣的宣傳物料。

內媒《證券日報》發表一篇題為《華為千萬不能造車》的評論文章，指出前廣汽集團

（０２２３８）（滬：６０１２３８）解除了與華為的ＨＩ（Ｈｕａｗｅｉ Ｉｎｓｉｄｅ）模

式合作，由提供技術改為零件供應，目前華為僅向長安汽車（深：０００６２５）一家車廠提供

全棧式的技術支援服務。

評論解析，汽車行業對華為始終保持警惕，即便有整車廠青睞於華為的技術和方案解決能力

，也會擔憂華為在軟件自主研發成熟後將其取而代之，一旦華為造車，就相當於站在了整車廠的

對立面，不但現有的合作模式、收入將受到影響，開放生態的構想也難以施行。因此，華為此時

重申「不造車」，不僅是為智選車合作模式造勢，更多的在於表明態度，給合作夥伴吃一顆定心

丸，當前華為沒有更好的選擇。（ｅｙ）

