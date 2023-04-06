《經濟通通訊社６日專訊》法國總統馬克龍正在展開訪華行程，並與中國國家主席習近平會
面，中國外交部發言人毛寧表示，近期中歐之間的熱絡往來充分表明雙方雖然存在一定分歧，但
更有溝通交流的強烈願望、廣泛深厚的共同利益。毛寧指，現在幾乎每周中國和歐洲國家都在北
京舉行外交政治磋商，中方願同歐方一道推動「中歐大交流、大合作」，中歐各領域交往已迅速
重啟，正全面鋪開。（ｅｙ）
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06/04/2023 15:40
【大國博弈】中國外交部評歐洲領導人訪華：中歐交往正全面鋪開
《經濟通通訊社６日專訊》法國總統馬克龍正在展開訪華行程，並與中國國家主席習近平會
面，中國外交部發言人毛寧表示，近期中歐之間的熱絡往來充分表明雙方雖然存在一定分歧，但
更有溝通交流的強烈願望、廣泛深厚的共同利益。毛寧指，現在幾乎每周中國和歐洲國家都在北
京舉行外交政治磋商，中方願同歐方一道推動「中歐大交流、大合作」，中歐各領域交往已迅速
重啟，正全面鋪開。（ｅｙ）
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