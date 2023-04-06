  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

06/04/2023 15:40

【大國博弈】中國外交部評歐洲領導人訪華：中歐交往正全面鋪開

　　《經濟通通訊社６日專訊》法國總統馬克龍正在展開訪華行程，並與中國國家主席習近平會
面，中國外交部發言人毛寧表示，近期中歐之間的熱絡往來充分表明雙方雖然存在一定分歧，但
更有溝通交流的強烈願望、廣泛深厚的共同利益。毛寧指，現在幾乎每周中國和歐洲國家都在北
京舉行外交政治磋商，中方願同歐方一道推動「中歐大交流、大合作」，中歐各領域交往已迅速
重啟，正全面鋪開。（ｅｙ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金