《經濟通通訊社６日專訊》內地旅遊服務平台攜程（０９９６１）發布五一假日旅遊前瞻顯

示，截至４月６日，五一國內遊訂單已追平２０１９年，比去年同期增長超７倍；內地出境遊預

訂按年增長超１８倍，其中跟團遊報名量較４月初增長１５７％。

出境遊方面，整體來看，熱門目的地前十分別是泰國、香港、日本、新加坡、馬來西亞、韓

國、澳門、美國、印度尼西亞和菲律賓。隨著廣東省外赴港跨境列車開售，內地赴港旅遊便捷度

大漲，內地赴港旅遊訂單量較４月初（４月１日至５日）大增２１３％，赴港跟團遊訂單環比４

月初增長７﹒２倍。

從出境跟團遊看，報名量較４月初增長１５７％。泰國一地、新加坡＋馬來西亞、港澳連遊

、馬爾代夫、迪拜＋阿布扎比、印尼峇厘島、新西蘭一地、埃及深度遊、越南一地，均為五一出

境跟團熱門路線。跟團出境遊的用戶主要是年輕群體，１８－４０歲佔近七成，其中２５－３５

歲佔４０％以上。



＊五一國內遊多為長線，按年增逾８倍＊



國內遊方面，從遊客出行距離看，長途旅遊的訂單佔逾六成，長線旅遊訂單按年增長

８１１％；從增速看，本地遊訂單按年增長幅度較小。從地區看，上海、北京、南京、成都、西

安、杭州、重慶、武漢、廣州、長沙的整體旅遊報名較為火爆。其中成都、長沙、青島、蘇州、

福州、珠海等熱門旅遊地均超過２０１９年３０％以上，大理、威海則憑借更高的增長幅度一躍

成為五一的「大黑馬」。數據顯示，大理五一旅遊訂單量反超２０１９年１９０％，威海則增長

３００％以上。有內媒發現，五一期間大理洱海附近的海景酒店部分房型已預訂一空，攜程平台

上價值１１４５０元人民幣的海景套房已訂完。

