《經濟通通訊社６日專訊》內地有消息指，浙商證券（滬：６０１８７８）總裁王青山３月

３１日參加浙江省交通投資集團財務有限公司幹部會議時，被「叫出會場」，至今未歸。《中國

證券報》昨引述浙商證券相關人士稱，暫未收到關於總裁動向的正式通知，「總裁目前在休假，

其他事情暫不清楚」。

公開資料顯示，４１歲的王青山擁碩士學歷，曾任浙江省交通投資集團財務有限責任公司副

總經理、總經理；浙江滬杭甬高速公路股份有限公司黨委委員兼浙商證券黨委書記。２０１６年

１月至２０１７年７月任浙商證券監事會主席，２０１７年８月至今任浙商證券董事、總裁、黨

委委員，是浙商證券目前董監高團隊中僅有的兩名「８０後」之一，也是券商行業目前為數不多

的幾名「８０後」總裁之一。

《每日經濟新聞》指出，近年證券行業成為金融反腐的重點領域，雖然目前不確定王青山「

失聯」原因，但自去年起已有多家券商的相關負責人「失聯」，難免令人對王青山的狀況有所聯

想。

去年６月９日，民生證券前董事長、山東證監局前局長馮鶴年被爆「失聯」，隔日中紀委國

家監委通報，馮鶴年涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查調查；今年１月６日，中紀委對馮鶴年違紀

違法的具體情況作出通報。

今年２月１６日，華興資本（０１９１１）公告稱暫時無法與公司董事會主席及控股股東包

凡本人取得聯繫；同月２６日又公告稱，董事會已獲悉包凡目前正配合有關機關調查。包凡曾任

華興證券董事長。

今年３月１２日，國元證券（深：０００７２８）退休董事長蔡詠被指遭當地省紀委帶走調

查。（ｓｌ）

