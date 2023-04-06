《經濟通通訊社６日專訊》廣東省紀委監委通報，廣東省陽江市委前書記焦蘭生嚴重違反黨

的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收

斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，給予開除黨籍及公職處分；涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法

審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，６１歲的焦蘭生是河南人，在職研究生學歷。早年長期在珠海工作，曾任珠

海市房地產開發管理處副總經理、珠海鐵路有限公司董事、珠海市市政基礎設施土地開發管理中

心副主任等職。２００１年起歷任珠海市環境保護局局長，珠海市臨港工業區管委會主任、書記

，高欄港經濟區黨委書記、管委會主任，南水鎮委書記、斗門區委書記等，至２０１１年成為珠

海市委常委、政法委書記。２０１４年調任陽江市委常委、副市長，２０１６年升任市長，

２０１８年升任市委書記並當選全國人大代表，２０１９年當選陽江市人大常委會主任。

２０２１年不再任陽江市委書記，改任廣東省人大財政經濟委員會副主任委員，至去年１１月落

馬。

廣東省紀委監委表示，焦蘭生對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；違背組織原則，不按規定

報告個人有關事項；權力觀扭曲，利用職權或者職務上的影響，為親屬在工程承攬等方面謀取利

益；踐踏紀法底線，大搞政商勾連，隱身幕後收錢斂財，利用職務上的便利為他人在土地確權、

工程承攬等方面謀取利益，非法收受巨額財物。（ｓｌ）

