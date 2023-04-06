《經濟通通訊社６日專訊》內地汽車行業３月突然掀起降價潮，地方政府亦紛紛推出買車補

貼，促進消費、穩定增長，車企經銷商門市客流迅速提升，惟３月汽車消費仍未及預期。中國汽

車流通協會最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」結果顯示，３月全國經銷商庫存預警

指數為６２﹒４％，按年微降１﹒２個百分點，按月上升４﹒３個百分點，庫存預警指數位於榮

枯線之上，汽車流通行業處於不景氣區間。

經銷商盈利下滑，首季全國有超過六成經銷商表示首季銷量任務完成度不足８０％，其中

２０﹒５％的經銷商完成度在７０％－８０％之間，４６％的經銷商完成度不足７０％。



＊汽車流通協會：料４月汽車市場需求逐漸恢復＊



流通協會表示，在整體大力度促銷政策下，消費者持幣觀望情緒濃厚，汽車市場與房地產類

似，消費者買漲不買跌，故３月訂單及成交率並無明顯增加。國六Ｂ排放標準將於７月生效，國

六Ａ╱Ｂ切換並非降價潮的主要矛盾，大多數經銷商表示國六Ａ車型庫存不高，６月底前可以完

成去庫存。目前大量國六Ｂ的車實際行駛排放（ＲＤＥ）達標有難度，且由於首季終端銷量低於

預期，６月底完成清庫有較大難度。

不過，流通協會認為，隨著新車密集發布、多個城市春季車展啟動、降價補貼政策收緊，汽

車價格將趨於穩定，預計４月汽車市場整體企穩，市場需求逐漸恢復，乘用車終端銷量料在

１５０萬輛左右。對於第二季銷量預期，大部分經銷商持謹慎樂觀態度；３８﹒５％認為銷量增

長，按月增幅在５％左右；３３﹒５％認為第一、二季銷量基本持平。



＊首２月進口車庫存絕對量仍處高位，或面臨去庫存＊



進口車市場方面，首２月全國進口汽車１０﹒６萬輛，按年下滑３０﹒４％，下滑幅度歷史

少有；進口金額４９４﹒７億元人民幣，按年下降１８﹒５％；終端銷量１１﹒３萬輛，按年下

降１３﹒１％。首２月進口車庫存絕對量減少７０００輛，庫存深度相比去年底小幅下降至

５﹒２個月，但仍處於高位。流通協會表示，今年進口車可能面臨去庫存局面，但從整體行業角

度出發，進口車下降利大於弊。（ｓｌ）

