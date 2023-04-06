《經濟通通訊社６日專訊》廣東多地爆發甲型流感，其中珠海市疾控中心表示，當地正處於

流感高峰期，主要病毒株為季節性甲型Ｈ１Ｎ１亞型流感病毒（俗稱「甲流」），市內已有部分

班級根據省相關監測方案要求，採取停課４天的應對措施。

廣州市疾控中心亦表示，近一個月以甲流為主的流感活動水平持續上升，勢頭迅猛。近期廣

州市各項監測數據顯示，當地已進入流感春季高峰期。廣州醫科大學附屬第三醫院黃埔院區兒科

門急診就診甲流患兒自３月起增多，３月中旬後，日均門診量約２００人，比平日增１倍，至４

月２日出現高峰，單日有４００多人，是平時的４倍。該院兒科副主任醫師謝麗春表示，「整個

兒科都在支援門急診」，目前感覺今波流感還沒有下降的趨勢。

深圳市流感風險已連續５周為中風險。佛山市流感監測數據同樣顯示，今輪流感發病率從３

月初開始逐漸走高，目前呈持續上升態勢；第１２周門診流感樣病例比例為３﹒６７％，較上一

周升２９﹒７３％。



＊廣州部分藥店抗流感藥奧司他韋面臨缺貨＊



有內地傳媒指，廣州、佛山多家線下藥店的抗流感藥奧司他韋缺貨，未知下一批到貨時間；

有醫院也不時遇到臨時「斷藥」，線上藥店的藥價應聲上漲。當地有醫生提醒，並非所有患兒都

一定要服用奧司他韋，「有重症高危因素的孩子是要用的，如果沒有高危因素可以不用，流感可

以自愈」。

根據中國疾控中心《流感監測周報》，今年截至２月２６日，廣東省僅報告２宗流感樣暴發

疫情（一周內同一地區或單位內出現１０個或以上個案為１宗）。隨後疫情開始攀升，一個月新

增１５２宗暴發疫情，截至３月２６日單周就有８９宗。３月２０至２６日，南方省份哨點醫院

報告的流感樣病例有１０﹒１％，高於前一周水平（９﹒９％），且高於２０２０至２０２２年

的同期水平（２﹒７％、２﹒８％和３﹒７％）。（ｓｌ）

