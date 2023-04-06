《經濟通通訊社６日專訊》國家稅務總局局長王軍今日在國新辦記者會上表示，高質量發展

是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，也是稅務部門服務「國之大者」的首要職責，該局

將繼續依法依規組織好稅費收入，堅決守牢不收「過頭稅費」的底線，夯實高質量發展的財力基

礎。

王軍又指，該局將積極研究和堅決落實各項稅費優惠政策，促進經濟加快發展，激發高質量

發展的市場活力，並將持續創新服務舉措，不斷強化精準監管，努力做到「民有所呼、我有所應

，民有所求、我有所為，民有所盼、我有所辦」，為高質量發展營造良好的稅收營商環境。



＊首季經濟逐步向好，實現全年經濟目標要付出艱辛努力＊



對於今年首季經濟運行具體情況，王軍用「六個逐步向好」來總結，包括經濟運行的態勢逐

步回升向好、經營主體逐步活躍向好、工業生產逐步恢復向好、消費需求逐步擴大向好、創新動

能逐步增強向好、綠色發展逐步加力向好。

他並提醒，在看到經濟運行呈現出總體向好、逐月向好、下步還會更好一些的大態勢的同時

，也要清醒地看到，國內外不確定、不穩定的因素仍然較多，高質量發展的內生動力亟待進一步

增強，經濟發展還面臨著不少這樣那樣的問題及困難，「全年５％左右的經濟增長預期目標，我

相信一定會實現，但是需要我們付出艱辛的努力」。（ｓｌ）

