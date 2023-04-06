《經濟通通訊社６日專訊》國家稅務總局局長王軍今日在國新辦記者會上，以「六個逐步向

好」闡述今年以來中國經濟發展，其中在「消費需求逐步擴大向好」方面，特別提到住房消費呈

現回暖跡象，房地產業首２月銷售收入由負轉正，按年增長２﹒３％，較去年全年加快１９﹒５

個百分點；３月份增速進一步提升，按年增長１７﹒９％。

消費需求逐步擴大向好方面，首季住宿餐飲、文體娛樂、居民服務等接觸類服務業回升較為

明顯，潛力較快釋放，銷售收入按年分別增長２２﹒８％、１３﹒７％和９﹒４％，較去年全年

分別加快２２﹒７、１７﹒６和６﹒５個百分點，已超過疫情前２０１９年的水平。商品零售平

穩較快恢復，銷售收入按年增長１１﹒６％，較去年全年加快３﹒４個百分點。



＊首季新辦涉稅經營主體按年增長７﹒２％＊



在經營主體逐步活躍向好方面，首季全國新辦涉稅經營主體３４３﹒４萬戶，按年增長

７﹒２％，較去年全年加快８個百分點。疫情時受到衝擊、生產經營較為困難的經營主體的活力

恢復加快。３月全國領用發票、有收入申報的涉稅經營主體戶數，較２月、１月分別增加２０８

萬戶、３１２萬戶。

至於經濟運行的態勢逐步回升向好方面，３月國民經濟４７３個中類行業、１３８２個小類

行業中，分別有７９﹒７％、７５﹒８％的行業實現正增長，而首２月該比例為５６％左右；４

月１－５日，實現正增長的行業中類和小類比例分別提升至８６﹒９％和８２﹒３％，均接近疫

情前２０１９年的水平。

工業生產逐步恢復向好方面，３月全國工業企業銷售收入按年增長７％，較去年全年加快

１﹒２個百分點。其中智能消費設備製造、通信設備製造按年分別增長３６﹒４％和１２％，「

在ＰＰＩ同比持續下降的形勢下銷售收入能有這樣的增幅，實屬難能可貴」。另３月製造業採購

機器設備金額按年增長１３﹒５％，較去年全年加快７﹒１個百分點，反映企業擴大生產和設備

升級的意願在不斷增強、提升。

創新動能逐步增強向好方面，３月高技術產業銷售收入按年增長１５﹒６％，較去年全年加

快５﹒７個百分點，其中科技成果轉化服務、信息服務等高技術服務業增速更快，按年分別增長

４５﹒５％和１９﹒８％。３月數字經濟核心產業按年增長１４﹒１％，較去年全年加快７﹒３

個百分點，其中數字要素驅動業、數字技術應用業按年分別增長２４﹒５％和１９﹒８％。



＊新能源車製造業銷售收入按季增３５﹒２％＊



綠色發展逐步加力向好方面，首季生態保護和環境治理業銷售收入按年增長１８﹒１％，風

能、太陽能光伏等清潔能源發電按年增長２１﹒８％，均保持較高增幅，且顯著快於全國總體水

平。特別是新能源車製造業銷售收入，在去年首季大幅增長１１１﹒５％的高基數上，今年首季

仍然按年增長３５﹒２％，保持良好增勢。（ｓｌ）

