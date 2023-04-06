《經濟通通訊社６日專訊》廣東省今日召開粵港澳大灣區規則銜接機制對接典型案例（第一

批）發布會，會上廣東省發展改革委副主任、省大灣區辦常務副主任朱偉表示，民生融合是建設

大灣區宜居宜遊宜業優質生活圈的關鍵所在，「灣區社保通」打造網上平台實現服務事項「灣區

通辦」，目前已有逾３０萬人次港澳居民參加廣東社保。

廣東省人力資源社會保障廳黨組成員、省社保局黨委書記夏青指出，建設粵港澳大灣區，是

推動「一國兩制」事業發展的新實踐。三地制度的多樣性造就了社會公共服務的互補性，區域社

會保障融合發展的潛力十分巨大。廣東省聯同港澳各界積極探索構建跨區域社保服務合作，形成

一些創新做法，包括廣東省與港澳官方機構、民間組織、金融機構廣泛開展社保服務跨境協作，

其中與澳門社會保障基金共同推進粵澳社保資格認證、待遇申領的互認互助，與香港勞工局開展

網絡服務合作，邀請澳門街坊會聯合總會、香港工會聯合會，澳門工會聯合總會、民眾建澳聯盟

和中銀香港、工銀澳門等４個社會團體、７個跨境金融機構加入大灣區社保事業中來，形成了各

界廣泛參與、合力共建「灣區社保通」的良好局面。



＊橫琴專窗辦理粵澳社保，深圳港企可用港幣交社保＊



另外，依托橫琴粵澳共商共建共管共享的新體制優勢，在橫琴建立「粵澳社保一窗通」專窗

，提供廣東、澳門２種社會制度下的社會保障公共服務，在全國尚屬首例，目前廣東７６項、澳

門１３項社會保障服務可直接在專窗辦理，標誌著粵澳合作由協作走向融合。創新銜接琴澳社會

保障規則，將在橫琴的澳門公務員納入內地社保體系，所有在琴的澳門居民均可便利參加內地社

保。

依托深圳「企業開辦一窗通」、「深港通註冊易」平台，在前海實現港澳投資者商事登記、

參保登記「一表申報、離岸受理、遠程辦理」。上線社保費「跨境」港幣繳費項目，香港企業可

以使用港幣為職工參保繳費。加快社保卡「一卡通」建設，在部分銀行實現廣東社會保障卡在港

澳跨境使用金融功能。（ｓｌ）

