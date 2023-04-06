《經濟通通訊社６日專訊》國家稅務總局總審計師蔡自力今日在國新辦記者會上表示，首季

全國稅務部門克服歲末年初疫情、去年同期基數較高、今年繼續落實退稅減稅政策帶來的減收影

響，累計組織稅收收入（已扣除出口退稅）４６７５６億元（人民幣．下同），按年增長

０﹒５％，實現良好開局。

分月份看，１－３月稅務部門組織的稅收收入按年分別下降１﹒２％、增長０﹒１％、增長

５﹒２％，呈現增幅由負轉正、逐月回升的向好態勢。蔡自力表示，這反映出在黨中央、國務院

出台的系列支持政策持續作用下，全國經濟運行加快轉暖升溫的良好態勢。

分級次看，首季地方級稅收收入按年增長２﹒５％，快於全國總體水平２個百分點，有利於

保障地方財力。分地區看，首季北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東８個對中央

財力淨貢獻的省市稅收收入按年增長２﹒２％，快於全國總體水平１﹒７個百分點。



＊全國稅費收入合計近８０萬億＊



另外，首季稅務部門組織社保費收入１９１１６億元，為廣大百姓「養老錢」、「保命錢」

按時足額發放提供保障。稅務部門同時組織非稅收入及補充保險費、職業年金等其他收入

１３８４９億元。

綜上，今年首季全國稅務部門組織稅費收入（已扣除出口退稅）合計７９７２１億元。

蔡自力表示，第二季黨中央、國務院出台的系列支持政策效應將繼續顯現，經濟企穩回升的

態勢將進一步鞏固，加之去年第二季集中辦理大規模留抵退稅，帶來收入基數相對較低，預計今

年第二季稅收收入將出現較快增長。（ｓｌ）

