《經濟通通訊社６日專訊》３月中國製造業和服務業恢復勢頭出現分化，服務業景氣度修復

繼續提速。今日公布的２０２３年３月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得

５７﹒８，較前月上升２﹒８個百分點，創下２８個月以來新高，連續三個月處於擴張區間。

此前公布的３月財新中國製造業採購經理指數錄得５０﹒０，較２月下降１﹒６個百分點，

落在榮枯線上。服務業活動加速擴張，拉動財新中國綜合ＰＭＩ上升０﹒３個百分點至５４﹒５

。

這一走勢與國家統計局ＰＭＩ一致。國家統計局３月３１日公布的數據顯示，３月製造業

ＰＭＩ錄得５１﹒９，較上月下降０﹒７個百分點，服務業ＰＭＩ較上月提升１﹒３個百分點至

５６﹒９，綜合ＰＭＩ產出指數上升０﹒６個百分點至５７，位於較高景氣區間，表明中國企業

生產經營總體情況繼續好轉。



＊供求兩旺，新出口訂單指數創史上最高＊



從分項數據看，３月服務業供求兩旺。市場正常化節奏加快，服務業經營活動指數和新訂單

指數在擴張區間內繼續上升，且同時錄得２０２０年１２月以來新高。國際旅行限制解除助推出

口，新出口訂單指數創下有記錄以來的最高值。企業普遍反映，防疫限制放開，經營狀況隨之改

善，顧客數量回升，銷售增長。

服務業就業指數也刷新２０２０年１２月以來新高，企業擴大用工量以應對市場需求的快速

恢復，但仍不足以消化市場新增訂單。服務業積壓工作量連續第八個月上升，企業普遍表示與新

訂單增加、產能壓力加劇有關。

價格方面，原材料價格和工資的上漲推動了服務業企業成本的上升，但受制於市場競爭激烈

，企業收費端提價空間有限。



＊分析：製造業服務業恢復勢頭分化，內生增長動力不足＊



雖然服務業企業信心度連續兩月小幅回落，但仍顯著高於長期均值。企業家預期需求將進一

步增長，新項目也將展開，對疫情管控措施放松後經濟景氣度的恢復充滿信心。

財新智庫高級經濟學家王喆博士表示，２０２３年３月，製造業和服務業恢復勢頭出現分化

，服務業復甦繼續提速，製造業則有所拖累，顯示出當前經濟恢復基礎尚不牢固，內生增長動力

不足。展望未來，經濟增長仍依賴內需的提振，特別是居民消費水平的提升。唯有千方百計夯實

就業基礎、提高居民收入、改善市場預期，方能落實中央提出的恢復和擴大既定的消費目標。

（ｄｗ）

