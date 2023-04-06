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AH股新聞

06/04/2023 17:25

《打擊貪腐》中儲糧原副總經理徐寶義一審被控受賄１３８０萬餘元

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國儲備糧管理集團有限公司原黨組成員、副總經理徐寶義受賄
、國有公司人員失職、內幕交易一案，今日在山西省大同市中級人民法院一審公開開庭審理。檢
察機關提請以受賄罪、國有公司人員失職罪、內幕交易罪追究其刑事責任。
　　大同市人民檢察院指控，２００６年至２０２１年，徐寶義利用擔任黑龍江省大慶市高新技
術產業開發區企業上市辦公室副主任，甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會主任助理，甘肅
省國有資產經營有限責任公司董事長，中國供銷集團總經理助理，中國供銷集團黨委委員、副總
經理，中國儲備糧管理總公司黨組成員、副總經理等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便
利條件，為相關單位和個人在工程承攬、企業經營、工程款支付及工作安排等事項上提供幫助，
非法收受他人給予的財物共計折合１３８０﹒３４８９萬元（人民幣．下同）。
　
＊違規開展貿易性融資、非法獲取證券交易內幕信息＊
　
　　此外，２０１４年２月至９月，徐寶義擔任中國供銷石油有限公司董事長、法定代表人期間
，嚴重不負責任，違規開展名為化肥購銷、實為資金借貸的貿易性融資，致使國家利益遭受特別
重大損失。２０１５年，徐寶義非法獲取證券交易內幕信息，在該信息尚未公開前，明示他人買
賣該證券，情節特別嚴重。檢察機關提請以受賄罪、國有公司人員失職罪、內幕交易罪追究徐寶
義的刑事責任。（ｄｗ）

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