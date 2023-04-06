《經濟通通訊社６日專訊》內地《搜狐財經》表示，據不完全統計，近日公布年報的２２家

券商之中，有１９家的年報數據顯示員工平均薪酬下降，比例超過８６％，降幅介乎３％至

４０％左右，平均降幅為１４﹒０２％。其中招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）降

幅最大，人均按年下降近四成，為３０﹒６９萬元（人民幣．下同）。海通證券（０６８３７）

（滬：６００８３７）、華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）緊隨其後，分別下降

２８﹒４８萬元、２５﹒６０萬元，降幅均超過３０％。僅國泰君安（０２６１１）

（滬：６０１２１１）、光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）、紅塔證券

（滬：６０１２３６）這３家公司員工薪酬正增長。

招商證券表示，主要因收入下降使得績效薪酬減少。去年招商證券營業收入、歸母淨利潤均

下降３０％以上。

招商證券今日在投資者互動平台回應降薪時表示，該公司始終秉持市場化經營理念，在完善

的公司治理機制下，由董事會依規制定薪酬激勵體系。遵循業績目標對標市場、薪酬水平對標市

場的雙對標原則，根據崗位價值、業績結果、績效表現、全面風險管理和合規管理落實情況等多

維度確定有競爭力的薪酬水平，做到「業績升、薪酬升，業績降、薪酬降」。（ｓｌ）

