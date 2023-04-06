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AH股新聞

06/04/2023 18:15

《中國要聞》空中巴士獲簽中國訂單，將於天津設第二條組裝線

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國國家主席習近平今日下午將在人民大會堂同來華進行國事訪
問的法國總統馬克龍舉行會談，期間兩國達成空中巴士飛機採購協議，但未有公布訂單涉及的空
中巴士飛機數量；另據外電報道，空中巴士將在天津開設第二條飛機組裝線。
　　空中巴士集團是由歐洲多國政府合資的航空器銷售企業，總部位於法國圖盧茲，其與美國製
造商波音共同主導全球的民用航空器市場。（ｅｙ）

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