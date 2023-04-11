《經濟通通訊社１１日上海專電》上海證監局近日組織召開轄區證券經營機構監管工作會議

，部署２０２３年監管重點工作，明確行業發展方向。

會議要求，上海轄區證券經營機構要切實強化中介機構「看門人」責任和能力，完善公司治

理和內控機制，嚴格規範股權管理，提升自我約束能力；嚴格依法合規開展各項業務活動；聚焦

股票質押、債券違約、場外業務等重點領域，穩妥化解存量風險，緊盯增量風險，守牢風險底線

；提升行業網絡安全和金融科技水平，將信息技術應用、金融科技創新納入合規風控管理體系；

持續深入開展行業文化建設，注重行業文化與公司治理有機結合，完善長效激勵約束機制，嚴格

落實廉潔從業管理主體責任。

上海證監局公布的數據顯示，去年上海轄區證券經營機構共保薦了１１１家企業ＩＰＯ上市

，融資規模２２４５億元（人民幣．下同），主承銷債券規模３﹒９萬億元。截至２０２２年末

，轄區２０家證券公司總資產２﹒３萬億元、淨資產６１２２億元，分別按年增長４％、７％，

全年實現營業收入７６６億元、淨利潤２９４億元。（ｌｃ）

