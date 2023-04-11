《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指高開２３５點，報２０５６６點。最高升４１９點報

２０７５０點，最低跌３７點報２０２９３點。恒指收報２０４８５點，升１５４點或

０﹒７６％。

北水全日淨流入２１﹒６６億元，減少４４﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是商湯

（０００２０）、藥明生物（０２２６９）、華潤置地（０１１０９）；淨賣出最多的依次是騰

訊控股（００７００）、兗礦能源（０１１７１）、東方甄選（０１７９７）。

主板成交１２６８﹒９５億元增加２４﹒８％。其中港股通成交４６５﹒７億元，佔總成交

３６﹒７％。



＊商湯推ＡＩ平台「商量」，惟遭官媒潑冷水中央規管＊



商湯昨日（１０日）公布推出人工智能（ＡＩ）大模型體系「日日新」與旗下類

ＣｈａｔＧＰＴ的自然語言大模型應用平台「商量」。董事長兼首席執行官徐立透露已對外服務

８家大型客戶進行大模型訓練。不過，內地官媒潑冷水，指ＣｈａｔＧＰＴ概念板塊已存在估值

泡沫化跡象，國家網信辦則於今日中午發布意見稿規管人工智能。

商湯跌０﹒９％報３﹒３元，北水淨買入５﹒９億元；藥明生物升５﹒６％報５０元，北水

淨買入３﹒８億元；華潤置地升５﹒７１％報３７﹒９５元，北水淨買入３﹒１億元。

騰訊控股跌２﹒２８％報３７６﹒６元，北水淨賣出１４﹒７億元；兗礦能源跌５﹒３８％

報２５﹒５元，北水淨賣出２﹒８億元；東方甄選跌５﹒５４％報２９元，北水淨賣出１﹒８億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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商湯 （０００２０） ５﹒８７

藥明生物 （０２２６９） ３﹒７６

華潤置地 （０１１０９） ３﹒１３

中國石油股份 （００８５７） ２﹒６２

中芯國際 （００９８１） ２﹒２６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －１４﹒６８

兗礦能源 （０１１７１） －２﹒７７

東方甄選 （０１７９７） －１﹒７７

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒５８

中國移動 （００９４１） －１﹒１８

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