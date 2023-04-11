《經濟通通訊社１１日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）財務部總經理

王磊表示，集團去年資本開支為３０２億元（人民幣．下同），主要涉及機械設備更新以及投資

項目，但由於目前在手合同訂單較多，預料今年資本開支增長１０％以上。



＊未來毛利率及淨利率將提升＊



中國鐵建去年毛利率按年提升０﹒４９個百分點至１０﹒０９％。王磊認為，這受益於產業

結構調整，提升毛利率較高的業務佔比，同時加強管理，強調提質增效，他提到去年物資材料集

中採購涉資超過３０００億元，以增加業務利潤。他認為未來集團結構調整及管理進一步加強下

，毛利率與淨利率將逐步得到提升。



＊保證分紅比率逐年提升＊



對於國資委今年優化完善中央企業經營指標體系，將「兩利四率」調整為「一利五率」。王

磊指出，調整重點在於將營業現金比率與利潤掛勾；在落實國資委的考核目標的過程中，集團希

望進一步提升股東回報，但料對淨資產收益率造成一定的壓力，因此需提高其毛利率、淨利率水

平。另一方面穩步提升分紅比例，近年集團按照股東回報規劃要求，每年的分紅比例都在可供分

配利潤的１５％以上，同時保證每年有所提升。



＊部分境外債不再續做，轉為境內融資＊



王磊指，目前集團的每股淨資產高於股價，因此整體融資主要依靠債務融資，集團發行的美

元債及歐元債共涉不足２００億元，境外融資佔集團整體有息負債不足１０％。由於近年境外資

金價格不斷攀升，加上目前境內融資環境較為寬鬆，央企的融資成本更較市場平均低１０％至

２０％，因此集團部分境外債到期後或將不再續做，轉而通過境內融資解決。（ａｃ）







