《經濟通通訊社１１日專訊》馬鋼（００３２３）（滬：６００８０８）於較早前公布全年

業績，宣派末期息每股２分（人民幣．下同），較上年度同期派３５分下跌逾九成，馬鋼董事長

丁毅在全年業績會議上稱，未來堅持５０％分紅比例不變，亦有信心經營改善。馬鋼經營財務部

部長邢群力亦稱，公司過去派息率不低於５０％，基於宏觀及內部績效改善後，未來比率將不低

於５０％。



＊以產品結構開發對標等降本增效＊



丁毅指出，集團於近兩年因人事優化，加上去年國家限產，而利潤減少。此外，基於過去產

品結構較多，在現時相對過剩環境下應有取捨，今年料產能發揮更好，並會以商業模式創新、產

品結構開發對標等措施降本增效。去年馬鋼盈轉虧，蝕８﹒５８億元（人民幣．下同），上年度

賺５３﹒３億元。

馬鋼在推介材料中指出，今年集團主要目標生產生鐵１９１９萬噸，回升８％；粗鋼

２０９７萬噸，回升５％；鋼材２０６９萬噸，回升４％。另全年固投資金計劃６８﹒０６億元

。惟其業績報告提到，可能面對的主要風險包括環境保護風險、鐵礦石等大宗原料價格波動與購

銷協同風險以及兩金管控風險。



＊今年市場總體好於去年下半年，成本壓力放緩＊



丁毅認為，今年行業限產屬必然趨勢，但影響將不大，加上去年已完成鋼爐大修，今年產能

將會釋放；他亦指出，未來兩年固投投入較大，由於新特剛項目２期有待投入，目標明年年底前

投產；１期則料於今年５月投產。此外，公司實施信息工業化轉型，包括工業機器人目標由現時

約５００台增至未來１５００台。

成本方面，馬鋼總經理任天寶指出，２０２３市場仍存不確定性，難以給予毛利指引，但市

場總體而言至少好於２０２２年下半年，原材料方面，今年鐵礦石、焦炭及煤炭成本壓力應按年

有所放緩，相關價格有下降空間，僅外圍能源價格波動。

丁毅亦表示，其間接控股股東中國寶武相信今年尚有擴張操作，而雙方在規劃、產能效率、

專業化整合方面以提升效率需時探索。（ｒｈ）





