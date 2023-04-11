《經濟通通訊社１１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７８﹒２２億元，買盤超賣盤，流入４１﹒７８億元，佔每日額度８﹒０３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９７﹒５７億元，買盤超賣盤，流入
２２﹒４３億元，佔每日額度５﹒３４％。
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11/04/2023 16:21
《深港通》北上全日流入４１﹒８億，南下全日流入２２﹒４億
《經濟通通訊社１１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７８﹒２２億元，買盤超賣盤，流入４１﹒７８億元，佔每日額度８﹒０３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９７﹒５７億元，買盤超賣盤，流入
２２﹒４３億元，佔每日額度５﹒３４％。
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