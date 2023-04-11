  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/04/2023 16:21

《深港通》北上全日流入４１﹒８億，南下全日流入２２﹒４億

　　《經濟通通訊社１１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７８﹒２２億元，買盤超賣盤，流入４１﹒７８億元，佔每日額度８﹒０３％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９７﹒５７億元，買盤超賣盤，流入
２２﹒４３億元，佔每日額度５﹒３４％。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰11/04/2023 16:23  【數據解讀】大新銀行料今年中國ＣＰＩ維持２％，ＰＰＩ低於５％

下一篇新聞︰11/04/2023 16:21  《滬港通》北上全日流入６﹒６億，南下全日流入２０﹒８億

其他AH股新聞
More

11/04/2023 16:23  《中國要聞》巴西總統盧拉明起訪華４天：將邀請習近平回訪

11/04/2023 16:15  《中國要聞》蘇炳添起訴侵權，網易有道：已刪未經授權照片的文章

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金