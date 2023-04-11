《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央發出關於學習《習近平著作選讀》的通知

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近日，中共中央發出關於學習《習近平著作選讀》第一卷、第二卷的通知。《習近平著作選讀》

收入了國家主席習近平在２０１２年１１月至２０２２年１０月這段時間內的重要著作。



中證監：註冊制改革觸及監管底層邏輯

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中證監主席易會滿１０日表示，註冊制改革是一場觸及監管底層邏輯的變革、刀刃向內的變革、

牽動資本市場全局的變革，影響深遠。



生態重構韌性增強，Ａ股迎來里程碑式變革

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滬深交易所主板註冊制首批企業１０日上市，標誌著股票發行註冊制改革全面落地，這也是中國

資本市場改革發展進程中的又一個重要里程碑。市場人士認為，全面註冊制落地將引發資本市場

生態重構，增強市場活力韌性，助力一大批高成長性企業上市。





《上海證券報》



股票發行註冊制改革全面落地

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滬深交易所主板註冊制首批企業上市儀式１０日在北京、上海、深圳三地連線舉行。中證監主席

易會滿在上市儀式上表示，註冊制改革帶來的變化是全方位的、根本性的。上市儀式舉行，標誌

著股票發行註冊制改革全面落地，這是中國資本市場改革發展又一重要里程碑。



註冊制改革四大變化深遠影響資本市場

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中證監主席易會滿１０日在滬深交易所主板註冊制首批企業上市儀式上表示，與核准制相比，註

冊制不僅涉及審核主體的變化，更重要的是理念、把關方式、透明度、監管執法的深刻變化。



財政政策和貨幣政策必須協調配合

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中國社科院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚在接受採訪時表示，信貸持續膨脹帶來

的金融效率問題和潛在風險值得關注。當前，財政貨幣政策的協調配合，比以往任何時候都更重

要。





《證券時報》



主板註冊制首批企業正式上市

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滬深交易所主板註冊制首批企業上市儀式１０日在北京、上海、深圳三地連線舉行。中證監主席

易會滿在致辭中表示，這次上市儀式的舉行，標誌著股票發行註冊制改革全面落地，這是中國資

本市場改革發展又一個重要里程碑。



為上下游企業牽線賦能，投資機構「忙到飛起」

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今年一季度，一級市場的股權投資機構各個部門都忙到飛起，出差看項目、內部組織活動、外地

去募資，「動起來」成為春節以來各個風險投資╱私募股權投資（ＶＣ╱ＰＥ）機構主旋律，有

人民幣基金募資負責人一個月走過３０個城市。



中國首條「西氫東送」管道納入國家規劃

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中國石化１０日公布，中國首條「西氫東送」輸氫管道示範工程被納入《石油天然氣「全國一張

網」建設實施方案》，標誌著中國氫氣長距離輸送管道進入新發展階段。（ｌｃ）

