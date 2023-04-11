《神州經脈》３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年漲０﹒７％，為２０２１年９月以來

１８個月新低，漲幅低於預期的１％，按月則下降０﹒３％；３月全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）按年下降２﹒５％，連跌６個月，為２０２０年６月以來的３３個月最低。數據弱拖

累大市，電信、白酒、軍工等板塊集體領跌，保險股午後跌幅擴大，不過在互聯網、地產、券商

等板塊發力護盤，滬綜指全日收跌０﹒０５％，報３３１３﹒５７點，三千三關午後曾失守但最

終企住，深成指升０﹒０４％，創業板指軟０﹒１７％。

人民銀行連續兩日淨投放，兩市全日成交１０８３２億元（人民幣．下同），連續第六個交

易日突破１萬億元，按日增加２﹒８％。陸股通今日重啟，淨流入２６﹒２６億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８８４７，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１０７點子，創自４月３日以來逾一周新低。全日在６﹒８８２２至６﹒８９３５之間波動

。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１０點子，報６﹒８８９０。中國外匯交易中心人民幣兌一

美元中間價今報６﹒８８８２，較上個交易日跌１１８點子，刷３月３０日以來近兩周新低，上

個交易日報６﹒８７６４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年漲０﹒７％，為２０２１年９月

以來新低，且低於預期的漲１％，按月下降０﹒３％，原因是生產生活持續恢復，消費市場供應

充足。３月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）按年下降２﹒５％，為２０２０年６月以來最低

，按月持平。國泰君安國際首席經濟學家周浩認為，３月ＣＰＩ數據表明中國經濟仍在通縮中，

意味著放寬貨幣政策提振經濟的空間更大。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟分析，３月

ＰＰＩ創近三年最大降幅，主因是俄烏衝突為大宗商品帶來高基數效應，而受世界主要經濟體增

速放緩、全球貿易疲弱及中國社會有效需求復甦節奏仍偏緩慢影響，未來一段時間ＰＰＩ仍可能

承壓並延續弱勢運行。



２﹒ 國家外匯管理局統計數據顯示，截至２０２３年３月末，中國外匯儲備規模為３１８３９

億美元，較２月末上升５０７億美元，升幅為１﹒６２％。該局指，受主要經濟體貨幣政策及預

期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素

綜合作用下，當月外匯儲備規模上升。另人民銀行連續第五個月增持黃金。３月末黃金儲備達

６６５０萬盎司，較上個月增加５８萬盎司，５個月累計增持３８６萬盎司黃金。



３﹒ 人行今日公布，截至３月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８１﹒４６萬億元，同比增長

１２﹒７％，符合預期，增速比２月末低０﹒２個百分點，較去年同期高３個百分點。３月末

Ｍ１同比增５﹒１％，增速比２月末低０﹒７個百分點，比去年同期高０﹒４個百分點。Ｍ０增

長１１％。３月人民幣貸款增加３﹒８９萬億元，高於市場預期的３﹒２４萬億，同比多增

７４９７億元；首季增１０﹒６萬億元，同比多增２﹒２７萬億元。３月人民幣存款增加

５﹒７１萬億元，同比多增１﹒２２萬億元；首季增１５﹒３９萬億元，同比多增４﹒５４萬億

元，其中住戶存款增９﹒９萬億元。３月社會融資規模增量為５﹒３８萬億元，勝於預期的

４﹒５萬億元，較去年同期多７０７９億元。



４﹒ 國家互聯網信息辦公室中午發布《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》，要求

企業研發的生成式人工智能產品向公眾提供服務前，應當按照《具有輿論屬性或社會動員能力的

互聯網信息服務安全評估規定》向國家網信部門申報安全評估，並按照規定履行算法備案和變更

、註銷備案手續，當局又要求這類產品須尊重知識產權及商業道德，不得利用算法、數據、平台

等優勢實施不公平競爭。當局並要求，利用生成式人工智能生成的內容應當真實準確，採取措施

防止生成虛假信息，提供生成式人工智能服務應當按照網絡安全法規定，要求用戶提供真實身份

信息。



５﹒ 中汽協數據顯示，內地３月汽車產銷分別完成２５８﹒４萬輛和２４５﹒１萬輛，按月分

別增長２７﹒２％和２４％，按年分別增長１５﹒３％和９﹒７％。１－３月，汽車產銷分別完

成６２１萬輛和６０７﹒６萬輛，按年分別下降４﹒３％和６﹒７％。整體來看，汽車市場國內

有效需求尚未得到完全釋放，企業經營壓力較大，行業穩增長任務十分艱巨。



６﹒ 國家主席習近平１０日在廣東省考察調研。他首先來到湛江市，先後考察了國家８６３計

劃項目海水養殖種子工程南方基地、麻章區湖光鎮金牛島紅樹林片區、徐聞港、環北部灣廣東水

資源配置工程，了解當地發展海洋漁業、加強紅樹林保護、提升交通基礎設施互聯互通水平、推

動廣東海南相向發展、優化水資源配置等情況。



７﹒ 廣東、河南、湖北等地多家銀行本月以來紛紛調降人民幣存款利率，引起廣泛關注和熱議

。《路透》引述人民銀行回應稱，這是自律機制引導存款利率市場化調整的正常行為，該調整機

制去年４月就已經建立，「不是新動作，不必過分解讀」。人行並指出，去年９月大部分銀行主

動下調過存款利率，近期下調存款利率的銀行，主要是上次未調整的銀行。



８﹒ 澳洲外長黃英賢宣布，與中方達成協議，中方同意就對澳洲大麥徵收關稅進行審查，而澳

方則同意暫停在世界貿易組織的相關申訴。黃英賢又表示，希望未來中澳在葡萄酒的貿易爭端也

將會達成類似協議。中國外交部發言人汪文斌表示，中國願同澳洲通過建設性磋商，平衡解決各

自經貿問題關切。（ｓｌ）

