《鍾之日記》４月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



復活節假期後的港股首個交易日，恒指高開２３５點，報２０５６６。多間內房企業３月銷

量報捷，加上科企乘ＡＩ東風炒作，恒指盤中升幅擴大，一度上升逾４００點至２０７５０。然

而，國家互聯網信息辦公室午後發布《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》，百度

（０９８８８）、商湯（００２０）及預計今年發布ＡＩ產業大模型的京東（０９６１８）下跌

，阿里（０９９８８）的升幅亦收窄，加上騰訊（００７００）午後跌勢加劇，恒指曾倒跌數十

點。幸得滙控（００００５）、友邦（０１２９９）、美團（０３６９０）等重磅股未有跟隨下

跌，恒指都能高開高收。

恒指全日收報２０４８５，升１５４點或升０﹒７６％，主板成交１２１２﹒１６億元。



＊通脹數據弱，Ａ股見乏力＊



內地通脹數據弱拖累大市，電信、白酒、軍工等板塊集體領跌，保險股午後跌幅擴大，不過

在互聯網、地產、券商等板塊發力護盤，滬綜指全日收跌０﹒０５％，報３３１３﹒５７點，三

千三關午後曾失守但最終企住，深成指升０﹒０４％，創業板指軟０﹒１７％。人民銀行連續兩

日淨投放，兩市全日成交１０８３２億元人民幣，連續第六個交易日突破１萬億元，按日增加

２﹒８％。陸股通今日重啟，淨流入２６﹒２６億元。

國家統計局今早公布，３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒７％，為２０２１年

９月以來１８個月新低，且低於預期的漲１％，按月則下降０﹒３％；３月全國工業生產者出廠

價格（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，連跌６個月，為２０２０年６月以來的３３個月最低。

繼失業潮、生產線轉移等現象後，物價按月下跌０﹒３％或進一步印證中國經濟未如想像般

強勁復甦，不過國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，３月生產生活持續恢復

，消費市場供應充足，食品價格下降導致ＣＰＩ環比下降。而ＰＰＩ創近三年來最大降幅，仲量

聯行大中華區首席經濟學家龐溟分析指，主要原因是２０２２年俄烏衝突給大宗商品帶來的高基

數效應，但考慮中國有效需求復甦節奏仍偏緩慢，未來一段時間ＰＰＩ仍有可能承壓並延續弱勢

運行。



＊ＡＩ要愛國，科企犯難＊



ＣｈａｔＧＰＴ引發全球人工智能熱潮，盡管包括香港在內的大部分中國地區都無法使用有

關服務，但內地多家科企已積極跟進，推出自家製的類ＣｈａｔＧＰＴ產品，但ＡＩ生成文字勢

必觸及內容審查紅線，內地有關部門如何監管這波新熱潮成為焦點。

國家互聯網信息辦公室中午發布《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》，要求

企業研發的生成式人工智能產品向公眾提供服務前，應當按照《具有輿論屬性或社會動員能力的

互聯網信息服務安全評估規定》向國家網信部門申報安全評估，並按照規定履行算法備案和變更

、註銷備案手續。

ＡＩ生成的內容要符合社會主義核心價值觀，不可以煽動顛覆國家政權，當局還要求內容應

當真實準確，採取措施防止生成虛假信息。不過即使是ＣｈａｔＧＰＴ至今仍難以阻隔「越獄」

漏洞，對於技術尚未成熟的科技企業而言，要百分百禁絕違法信息生成，相信還有一定困難，在

技術藍海和政治風險之間，企業會作出甚麼選擇？

受監管信息影響，才剛推出類似產品的商湯升轉跌０﹒９％，報３﹒３元；百度

（０９８８８）瀉５﹒４％，報１３５﹒２元；阿里（０９９８８）則升１﹒６％，報９９﹒３

元。



＊內房有起色，碧桂園起勢升＊



內房陸續公布３月銷售成績，部分房企乍見暖意。其中，龍湖集團（００９６０）首季銷售

額逾５００億元人民幣，按年升近３９％，至於首季銷售額５０７億元人民幣，面積涉

２９４﹒８萬方米，均漲逾１﹒１倍。刺激龍湖股價重上１０天及２０天線，高見２３﹒３元，

收盤仍飆７﹒５％，報２３元。

其他錄得雙位數增長包括中國海外（００６８８）及綠城中國（０３９００）等，中海外銷

售金額約４２９﹒８７億元人民幣，升８９﹒７％，而綠城則涉２６４億元人民幣，按年增

７４﹒８％。至於碧桂園（０２００７）上月銷售額２５０﹒１億元，多１６﹒９％。

另外，萬科企業（０２２０２）亦錄單位數增長，３月銷售金額４２６﹒３億元人民幣，同

比增長約２﹒６５％，銷售面積２６４﹒７萬平方米。

至於上月錄得銷售下滑包括世茂集團（００８１３）、建業地產（００８３２）、雅居樂

（０３３８３）、寶龍地產（０１２３８）、旭輝（００８８４）及中駿（０１９６６）等，跌

幅介乎２０％至６０％不等。

內地樓市局部回暖，觸動內房股及物管股集體大漲，碧桂園（０２００７）飆１４﹒２％，

為全日表現最好藍籌，旗下碧桂園服務（０６０９８）亦升１１﹒５％，為第二表現最佳藍籌。

寶龍地產升８﹒９％，雅居樂升８﹒４％，綠城（０３９００）升近８％，萬科企業抽升

７﹒７％，潤地（０１１０９）升５﹒７％，華潤萬象生活（０１２０９）升５﹒４％，中海外

升４﹒５％，建業地產（００８３２）升１﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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