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AH股新聞

11/04/2023 11:16

《Ａ股焦點》東方材料擬入主鼎橋手機遭華為排斥，股價兩連跌停

　　《經濟通通訊社１１日專訊》東方材料（滬：６０３１１０）上周日（９日）在有獨立董事
反對下，宣布擬定增募資收購由諾基亞和華為合營的ＴＤ　ＴＥＣＨ　ＨＯＬＤＩＮＧ　
ＬＩＭＩＴＥＤ的５１％股權，交易作價約２１﹒２２億元（人民幣．下同），ＴＤ　ＴＥＣＨ
是鼎橋手機背後的運營公司，意味著東方材料擬從控股的諾基亞手上取得鼎橋手機控股權，與華
為共同合作。
　　不過華為當晚火速發布聲明稱，華為認可諾基亞出售股權，但沒有任何意願及可能與東方材
料合資運營ＴＤ　ＴＥＣＨ，後續可能會行使優先購買權全購業務，又或者退出業務，措辭十分
強硬，反映其對東方材料的排斥。
　　資料顯示東方材料主營業務為包裝油墨和膠粘劑生產，和手機生產業務之間可謂天壤之別，
外界普遍認為是東方材料在「蹭熱度」。上交所亦下發了監管工作函，對東方材料六連問，涉及
跨界收購合理性、標的公司業務、標的公司財務情況及交易作價、交易相關款項支付、優先受讓
權條款、前期股價波動。
　　東方材料在消息公布前一個交易日股價漲停，本周暫則錄得兩個跌停，現價報３６﹒０２元
，創半個月新低。（ｅｙ）
　

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