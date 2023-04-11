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AH股新聞

11/04/2023 13:42

《Ａ股焦點》三六零再瀉６％，生成式ＡＩ產品監管草案落地

　　《經濟通通訊社１１日專訊》ＡＩ概念火熱，在官媒多番潑冷水，指ＣｈａｔＧＰＴ概念板
塊已存在估值泡沫之下，國家互聯網信息辦公室終於出手，中午發布《生成式人工智能服務管理
辦法（徵求意見稿）》，要求企業研發的生成式人工智能產品向公眾提供服務前，應當按照《具
有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》向國家網信部門申報安全評估，並
按照規定履行算法備案和變更、註銷備案手續。當局又要求，利用生成式人工智能生成的內容應
當真實準確，且用戶提供真實身份信息。
　　監管靴子落地，有意進軍類ＣｈａｔＧＰＴ領域的三六零（滬：６０１３６０）昨日（１０
日）慘跌停後，今日再跌６﹒１％，作為ＡＩ四小龍之一的雲從科技（滬：６８８３２７）亦由
昨日大挫２０％跌停，今日再挫３﹒９％。
　　不過其他炒作類ＣｈａｔＧＰＴ概念的股票則一於懶理，炒起再講，中文在線
（深：３００３６４）漲１６﹒１％，捷成股份（深：３００１８２）升１２﹒７％，川網傳媒
（深：３００９８７）升一成漲停，昆侖萬維（深：３００４１８）升９﹒５％，同方股份
（滬：６００１００）升８﹒９％。
　　港股方面，推出「文心一言」的百度（０９８８８）挫逾６％，１０日公布推出ＡＩ大模型
體系「日日新」、類ＣｈａｔＧＰＴ「商量」的商湯（０００２０）倒跌１％，京東集團
（０９６１８）預告今年發布產業大模型－言犀，同跌１％；剛宣布推「通義千問」的阿里巴巴
（０９９８８）仍升０﹒８％。（ｅｙ）

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