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AH股新聞

11/04/2023 08:41

《Ａ場新股》主板註冊制首批企業正式上市，首日漲近一倍

　　《經濟通通訊社１１日專訊》滬深交易所主板註冊制首批企業上市儀式昨日（１０日）在北
京、上海、深圳三地連線舉行。
　　中證監主席易會滿在致辭中表示，這次上市儀式的舉行，標誌著股票發行註冊制改革全面落
地，這是中國資本市場改革發展又一個重要的里程碑。實踐表明，註冊制改革是一場觸及監管底
層邏輯的變革、刀刃向內的變革、牽動資本市場全局的變革，影響深遠。
　　易會滿指，與核准制相比，實行註冊制不僅涉及審核主體的變化，更重要的變化體現在四個
方面。一是理念的變化，堅持以信息披露為核心，監管部門不對企業的投資價值作判斷。
　　二是把關方式的變化，主要通過問詢把好信息披露質量關，壓實發行人信息披露第一責任、
中介機構「看門人」責任。
　　三是透明度的變化，開門搞審核，審核註冊的標準、程序、問詢內容、過程、結果全部公開
，監督制衡更加嚴格，讓公權力在陽光下運行。
　　四是監管執法的變化，對欺詐發行、財務造假等各類違法違規行為「零容忍」，露頭就打，
實行行政、民事、刑事立體處罰，形成強有力的震懾。
　　主板註冊制下，首批１０隻上市的新股首日全線飄紅，收市平均上漲９６﹒５２％，漲幅中
位數７１﹒２５％。從最高漲幅看，１０隻新股盤中最高漲幅均值為１３０％，其中６股最高漲
超１００％，遠高於年內上市的創業板、科創板新股首日最高漲幅平均值３９﹒２７％、
１０７﹒７７％。（ｌｃ）

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