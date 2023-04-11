《經濟通通訊社１１日專訊》國信房地產信息網公布的數據顯示，３月成都二手房成交面積

逼近３００萬平方米，創近年來新高，按月上漲４９﹒８％，按年上漲１０８﹒２８％；成交套

數為２﹒４５萬套，按年增長１１１％，按月增長３５﹒８９％。

雖然過去兩年全國樓市經歷深度調整，各大城市房價下行，但成都房價已連續創出新高，新

房、二手房價格均連續１４個月環比上漲。國家統計局數據顯示，２月成都二手房按月上漲１％

，按年上漲９﹒２％，漲幅領跑全國。

市場人士表示，成都二手房市場火爆，推動因素主要來自於兩方面：一是新市民安家需求集

中釋放。過去十年（２０１３年至２０２２年），成都常住人口增量高達６９７﹒０４萬人。截

至２０２２年末，成都市常住人口為２１２６﹒８萬人，僅次於重慶、上海和北京三座城市，逼

近北京的２１８８﹒６萬人，產生較多購房剛需。

二是二手房交易流程簡化、交易門檻下降，激發了市場的置換需求。去年年底，成都率先推

行二手房帶押過戶「套餐式」登記新模式，縮短了二手房交易時間、降低了交易風險。加之今年

以來成都房貸利率和購房首付下行，業主「賣一買一」、改善住房需求有所抬升。（ｌｃ）

