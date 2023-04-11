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AH股新聞

11/04/2023 10:07

【數據解讀】３月ＣＰＩ漲幅創年半低，統計局：消費市場供應充足

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局今日公布，３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比
上漲０﹒７％，為２０２１年９月以來新低，且低於預期的漲１％，按月下降０﹒３％。扣除食
品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，３月生產生活持續恢復，消費市場
供應充足，居民消費價格環比下降，同比上漲。
　　從環比看，ＣＰＩ下降受到食品價格下降的拖累。其中，天氣轉暖，鮮菜上市量增加，價格
下降７﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１７個百分點，佔ＣＰＩ總降幅近六成；受存欄量較為充
裕及消費需求回落影響，豬肉價格下降４﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０６個百分點。非食品
中，車企降價促銷，燃油小汽車價格下降１﹒９％。
　　從同比看，ＣＰＩ上漲主要受到食品價格上漲的影響。食品中，鮮果價格同比上漲
１１﹒５％，豬肉價格上漲９﹒６％，；雞蛋和禽肉類價格分別上漲７﹒８％和７﹒４％。非食
品中，飛機票、賓館住宿、交通工具租賃費、旅遊價格分別上漲３７﹒０％、６﹒１％、
５﹒９％和５﹒３％，漲幅均有擴大。（ｌｃ）

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