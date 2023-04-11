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AH股新聞

11/04/2023 10:34

【數據解讀】３月ＰＰＩ創３３個月低，統計局：受去年基數高影響

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２３年３月份，全國工業生產者出廠價
格（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，連跌６個月，為２０２０年６月以來最低，與預期一致，環比
持平。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，３月受國內經濟加快恢復及國際市
場部分大宗商品價格走勢影響，全國ＰＰＩ環比持平；受去年同期對比基數較高影響，同比下降

　　從環比看，ＰＰＩ繼續持平，其背後原因是鋼材、水泥等行業價格有所上漲，但國際輸入性
因素帶動國內石油、有色金屬相關行業價格下行。受氣溫回升等季節因素影響，用煤需求有所減
少，煤炭開採和洗選業價格下降，但計算機通信和其他電子設備製造業價格由降轉升。
　　從同比看，ＰＰＩ下降主要受去年同期石油、煤炭、鋼材等行業對比基數走高影響。其中，
進口依賴度較高的石油、有色金屬及相關行業價格下降較多，石油和天然氣開採業價格降
１５﹒７％；石油煤炭及其他燃料加工業價格由２月上漲１﹒７％轉為下降６﹒１％；化學原料
和化學制品製造業價格下降７﹒７％；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降８％。上述行業合計
影響ＰＰＩ下降約１﹒３８個百分點，佔總降幅的近六成。此外，黑色金屬冶煉和壓延加工業價
格下降１１％，煤炭開采和洗選業價格下降３﹒２％；文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲
４﹒１％，電氣機械和器材製造業價格上漲０﹒３％。（ｌｃ）

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