《經濟通通訊社１１日專訊》中國國家鐵路集團公布，一季度國鐵集團充分發揮鐵路投資對
全社會投資的有效帶動作用，全國鐵路完成固定資產投資１１３５﹒５億元人民幣、按年增長
６﹒６％，現代化鐵路基礎設施體系加快構建。（ｌｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
11/04/2023 10:39
《中國要聞》一季度全國鐵路完成固定資產投資１１３６億人幣
《經濟通通訊社１１日專訊》中國國家鐵路集團公布，一季度國鐵集團充分發揮鐵路投資對
全社會投資的有效帶動作用，全國鐵路完成固定資產投資１１３５﹒５億元人民幣、按年增長
６﹒６％，現代化鐵路基礎設施體系加快構建。（ｌｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰11/04/2023 10:46 【大國博弈】耿爽轟美國藉輸出武器干涉他國內政，縱容分裂勢力
下一篇新聞︰11/04/2023 10:34 【數據解讀】３月ＰＰＩ創３３個月低，統計局：受去年基數高影響
11/04/2023 11:03 【大國博弈】美副財長：不尋求經濟上與華脫勾，限制中國經濟增長
11/04/2023 10:58 【ＡＩ熱潮】京東何曉冬：將在今年發布產業大模型「言犀」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰