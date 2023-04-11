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AH股新聞

11/04/2023 10:39

《中國要聞》一季度全國鐵路完成固定資產投資１１３６億人幣

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國國家鐵路集團公布，一季度國鐵集團充分發揮鐵路投資對
全社會投資的有效帶動作用，全國鐵路完成固定資產投資１１３５﹒５億元人民幣、按年增長
６﹒６％，現代化鐵路基礎設施體系加快構建。（ｌｃ）

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