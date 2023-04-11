《經濟通通訊社１１日專訊》據彭博數據顯示，除去中國人行的離岸人民幣央票，一季度離

岸人民幣債券發行金額約１１６３億元人民幣，是去年同期的逾兩倍。

在中美利差倒掛的驅動下，去年全年的離岸人民幣債券發行總量已較２０２１年大幅增加

５５％至２９４７億元，接近２０１４年的年度歷史高位。（ｃｔ）

