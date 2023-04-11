《經濟通通訊社１１日專訊》據彭博數據顯示，除去中國人行的離岸人民幣央票，一季度離
岸人民幣債券發行金額約１１６３億元人民幣，是去年同期的逾兩倍。
在中美利差倒掛的驅動下，去年全年的離岸人民幣債券發行總量已較２０２１年大幅增加
５５％至２９４７億元，接近２０１４年的年度歷史高位。（ｃｔ）
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11/04/2023 11:54
【聚焦人幣】離岸人幣債券首季發行１１６３億元，是去年同期兩倍
《經濟通通訊社１１日專訊》據彭博數據顯示，除去中國人行的離岸人民幣央票，一季度離
岸人民幣債券發行金額約１１６３億元人民幣，是去年同期的逾兩倍。
在中美利差倒掛的驅動下，去年全年的離岸人民幣債券發行總量已較２０２１年大幅增加
５５％至２９４７億元，接近２０１４年的年度歷史高位。（ｃｔ）
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