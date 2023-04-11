《經濟通通訊社１１日專訊》乘聯會發布數據顯示，據初步統計，內地３月乘用車市場零售

達到１５８﹒７萬輛，同比增長０﹒３％，環比增長１４﹒３％。１－３月累計零售４２６﹒１

萬輛，同比下降１３﹒４％。３月零售環比實現１４﹒３％的正增長，惟是本世紀以來最弱的３

月環比增速。

乘聯會表示，３月零售偏弱，是由消費不旺和市場價格混亂帶來的觀望氣氛加重等綜合因素

影響下的結果。從周度走勢看，３月前兩周銷量嚴重偏低，進入下旬後市場才逐步回暖。



＊３月新能源乘用車國內零售銷量同比增長近２２％＊



３月新能源乘用車批發銷量達到６１﹒７萬輛，同比增長３５﹒２％，環比增長２４﹒５％

；１－３月新能源乘用車批發銷量達到１５０﹒１萬輛，同比增長２５﹒８％。

３月新能源乘用車國內零售銷量達到５４﹒３萬輛，同比增長２１﹒９％，環比增長

２３﹒６％；１－３月新能源乘用車國內零售銷量達到１３１﹒３萬輛，同比增長２２﹒４％。



＊特斯拉３月中國產汽車銷量環比增長１９％＊



特斯拉３月份中國產汽車銷量８８８６９輛，其中出口１２２０６輛。據彭博基於乘聯會數

據計算，特斯拉３月份中國產汽車銷量環比增長１９﹒４％。特斯拉３月份中國產汽車國內零售

銷量７６６６３輛。（ｊｔ）

