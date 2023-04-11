《經濟通通訊社１１日專訊》繼百度（９８８８）的「文心一言」，阿里巴巴（９９８８）

的「通義千問」，商湯（０００２０）１０日公布推出人工智能（ＡＩ）大模型體系「日日新」

與旗下類ＣｈａｔＧＰＴ的自然語言大模型應用平台「商量」。

商湯科技董事長兼首席執行官徐立在昨天的大會活動上實機演示「商量」的多種功能，包括

邀請函撰寫、兒童故事創作、編程代碼撰寫、醫療問診等使用場景。未來還推出自研生成式ＡＩ

系列應用，包括秒畫、如影、瓊宇、格物。

徐立提到，「商量」擁有出色的多輪對話和超長文本理解能力，同時能夠大幅提升代碼編寫

的效率，內部測試效率提高６２％。他認為，下一代軟件開發的代碼，８０％會由ＡＩ生成，人

工只會佔約２０％。

除了「商量」外，商湯在「日日新」大模型體系下發布系列自研生成式ＡＩ應用。其中，「

秒畫」為文生圖創作平台，可根據用戶的文字要求生成不同風格的圖片。



＊８家大型客戶進行大模型訓練＊



談及「日日新」名字由來，徐立稱其來自《禮記．大學》的「苟日新，日日新，又日新」，

意指大模型的迭代更新和能力日益增強。他又說，基於商湯ＡＩ大裝置ＳｅｎｓｅＣｏｒｅ和「

日日新」大模型體系，商湯會面向行業夥伴提供大模型即服務（ＭａａＳ），並透露已對外服務

８家大型客戶進行大模型訓練。

隨著愈來愈多科技公司投入ＡＩ領域，徐立直言，現時對手多數強調自然語言大模型，但商

湯最擅長多模態大模型，相信未來會成為公司差異化優勢。他認為，ＭａａＳ作為ＡＩ其中一個

商業化方向，商湯將比同業走得更快，因互聯網公司的ＡＩ能力或優先服務自身業務場景，且有

機會與客戶存在潛在競爭關係，而商湯則更為中立。（ｃｔ）

