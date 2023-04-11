《經濟通通訊社１１日專訊》人工智能語言大模型ＣｈａｔＧＰＴ近日大火，帶動ＡＩ概念

股爆升，百度（０９８８８）、阿里（０９９８８）、商湯（０００２０）等國內科技大廠齊齊

搶灘生成式ＡＩ市場，相關股份亦獲大量資金撲入。不過內地官媒則潑冷水，指ＣｈａｔＧＰＴ

概念板塊已存在估值泡沫化跡象。

內地《經濟日報》昨發表評論文章《熱捧人工智能需防泡沫》稱，Ａ股中ＣｈａｔＧＰＴ概

念板塊在１月３１日至４月６日的成交額，由約１６０億元人民幣攀升至逾８５０億元人民幣，

部分股份年內累飆達３倍，整個板塊市盈率（ＰＥ）已達１３６倍。

文章指，當前ＣｈａｔＧＰＴ在應用場景和商業化探索上還處於初始階段，一些公司在相關

技術上並沒有太多突破，甚至不少公司業績處於虧損狀態，股價卻先突飛猛進。這其中，既有市

場資金有意捧之炒之，相關上市公司股票被動身價上漲；也有部分上市公司主動「炒概念」、「

蹭熱點」，企圖趁機撈一筆就走。



＊Ａ場ＣｈａｔＧＰＴ概念股昨日大跌＊



文章強調，ＣｈａｔＧＰＴ的發展成熟需要資本的關注、需要市場有效的定價，而不是過度

的炒作，並指一家公司的估值終究會回歸業績基本面，如果業績與股票價格相去甚遠，「那麼從

哪裏炒上去，最終還是會掉回原點。文章最後要求監管部門要加強對「蹭熱點」、「炒概念」及

股價操縱行為的監控處置和打擊。

ＣｈａｔＧＰＴ相關概念股昨日批量大跌，雲從科技（滬：６８８３２７）２０％跌停，崑

崙萬維（深：３００４１８）跌超１７％，兩市跌幅榜前列公司絕大部分來自ＴＭＴ行業。

（ｌｃ）

